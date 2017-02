MARITIMT MAGASIN

BÅTOMTALER

24.oktober 2016 ble SLC-02 overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS til Salmar Farming AS. Avlusningslekteren er utleid til Salmar Farming gjennom Vaagland Båtbyggeris søsterselskap Vamar AS. Lekteren er verftets byggenummer 153.