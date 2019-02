Aida (02/2019)

13. desember 2018 ble Aida overlevert fra Moen Marin AS til Imenco Havbruk AS, Aksdal. Katamaranen er verftets byggenummer 206, og design er av type NabCat 1350 fra ProMarin AS/Moen Marin AS.

I 2018 ble det totalt levert 27 fartøyer fra Moen Marin AS til blå sektor langs hele kyst-Norge. Fjorårets siste båtleveranse ble arbeidskatamaranen Aida til Imenco Havbruk. Servicerederiet er en del av Imenco-gruppen, som i 1979 ble etablert som et ingeniørfirma spesialisert på undervannstjenester til offshoreindustrien. Imenco Havbruk AS tilbyr blant annet notspyling, ROV-undersøkelser, levering av fôringskamera og fiskehelsekamera med automatisk lusetelling og biomassemåling.

FRA OPERAEN

Aida er Imenco Havbruks første leveranse fra Moen Marin. Fartøyet er rikt utstyrt med mange funksjoner for å håndtere krevende oppdrag for havbruksnæringen. Alle båtene i Imencos flåte er kalt opp etter forskjellige operaer, og Aida er navnet på en opera av Giuseppe Verdi. Navnet betyr “tilbakevendende”, hvilket også er en god egenskap for en båt.



– Moen Marin er godt kjent i oppdrettsmarkedet som leverandør av gode og driftssikre arbeidsbåter. Båten er godt tilpasset vedlikeholdsoppgaver på et oppdrettsanlegg og har en gjennomført hygienisk design for optimalt renhold og desinfisering. Verftet kan også levere svært raskt. Moen Marin er kjent som et selskap som gir tett og god oppfølging av sine kunder. Det gir oss en ekstra trygghet som vi setter pris på, forteller operasjonsansvarlig i Imenco Havbruk, Geir Ivar Lanes, i et presseskriv.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med to 380 hestekrefters Scania-motorer fra Nogva. Båten skal kunne gjøre 15 knop relativt uanstrengt. Firebladet, vribart propellanlegg, generator av type Nanni QLS32T og gir av type HC168 er også levert fra Nogva.

DEKK

Et romslig arbeidsdekk er utstyrt med kran fra Palfinger med en løftekapasitet på inntil 7,7 tonn samt capstaner fra Tenfjord Industrier AS, på henholdsvis tre og fem tonn.

DIVERSE

Aida er levert med helisolert maskinrom, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold og helsveisede spant for økt styrke og soliditet. Båten har også alarmsystemer for vanninntrenging og brann, samt to redningsflåter. Navigasjonsutstyret kommer fra Furuno, og brannslukking i maskinrom er levert av Tyco Fire & Integrated Systems AS.