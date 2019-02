Antarctic Endurance (02/2019)

Foto: Aker Biomarine

18. januar ble Antarctic Endurance overlevert fra Vard Brattvåg AS til Aker Biomarine AS, Lysaker. Krillfartøyet er verftets byggenummer 883, og design er av type Vard 8 10.



Antarctic Endurance er verdens første krillskip bygget fra bunnen av. Tidligere fartøy av denne typen har vært ombyggingsprosjekter, enten fra trålere eller andre skip. Aker Biomarine, som for øvrig ble kåret til Europas mest innovative selskap i fjor, er en ledende aktør innen industrialisert krillfiske. 31. januar satte nybygget kursen mot Sørishavet, der fisket skal foregå.



MANGE BRUKSOMRÅDER

Selskapet ser store muligheter med krill. Blant annet brukes det rekelignende krepsdyret i laksefôr, for å øke effektiviteten i oppdrettsanleggene. Med tanke på direkte menneskelig konsum inneholder krill omega-3 fettsyrer bundet til fosfolipider, som tas mer effektivt opp i kroppen enn andre omega-3 kilder. Krillolje er dermed enda mer gunstig enn de tradisjonelle omega-3 kapslene. I tillegg har man sett på krill i medisinsk sammenheng, blant annet som et lindrende produkt for mennesker med lupus.



AKER LEDER AN

– Vi ønsker å drive innovasjonen innen krillindustrien videre, og tar på oss en ledertrøye i så måte. Dette skipet er svært viktig for oss. Vi har brukt all vår erfaring og kunnskap i arbeidet om å realisere våre ambisjoner og operasjonelle behov for et fartøy av denne typen. Dette er noe vi bare kunne ha drømt om da vi startet vårt eget eventyr i Antarktis for mer enn et tiår siden, og det har ikke blitt gjort noen kompromisser under byggingen, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

I tillegg til å dekke kjernebehovene i Aker BioMarines operasjonelle virksomhet, har fartøyet blitt designet og utstyrt for maksimal energieffektivitet. Gjennom en rekke innovative prosesser og teknologier om bord er fartøyet 30 prosent mer miljøvennlig sammenlignet med dagens trålere.



VIKTIG FOR MANGE

Det nye krillskipet blir omtalt som et resultat av det ypperste innen norsk maritim skipsbygging og innovasjon. Antarctic Endurance seiler under norsk flagg, er 130 meter langt og har en byggekostnad på 1,1 milliard kroner eller litt over 140 millioner dollar. Prosjektet har involvert over 40 norske underleverandører og mer enn 900 personer i Norge har jobbet iherdig med å få fartøyet ferdigstilt til 2019-sesongen. Blant de største leverandørene er Optimar med prosessanlegg, Rapp Marine med vinsjpakke og Aukra Maritime med kraner.



– Vi har levert samtlige kraner. For å trekke frem noe, er lastekranene spesielt utviklet for denne båten. Det er de mest avanserte kranene våre noen sinne, utviklet i godt samarbeid med Aker Biomarine og Vard, sier daglig leder Per Arne Rindarøy i Aukra Maritime. Leveransen er også en av de største enkeltkontraktene i bedriftens historie.



DÅP

Antarctic Endurance ble døpt 18. januar i Ålesund. Gudmor er Alexandra Shackleton, barnebarnet til den britiske polarhelten Sir Ernest Shackleton.



– Dette er en fantastisk dag og det betyr mye for meg å se at min bestefar og hans mannskaps arv og heroisme hylles på denne måten. Antarctic Endurance blir en påminnelse og et symbol på den arven Norge og Storbritannia deler og som binder oss sammen. Min bestefar Sir Ernest Shackleton fikk sitt fartøy, Endurance, bygget i Sandefjord i Norge, og nå er et nytt fartøy med navnet Endurance bygget i Norge på vei ut til Antarktis, sa Den ærverdige Alexandra Shackleton, før hun sendte en flaske champagne i skutesiden.



KLASSE

Fartøyet er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A E0 ICE 1B Fishing Vessel.



MASKINERI

Skipets hovedmotor er en MaK 12 VM 32E, som yter 6720 kW ved 720 o/min. Hjelpemotorene er en MaK 6 M 32 E på 3300 kW ved 720 o/min og to Cat 32. Nød-/havnegenerator er av type Cat C18. Alt ovenfor er levert av Pon Power AS. Fra Rolls-Royce er det levert et propellanlegg av type 111A/4 D-B/P/N-4400, azimtuhthruster av type TCNS100/M-220 og tunnelthruster av type TT1850 AUX CP.



DEKK

Aukra Maritime AS har levert 11 kraner om bord: 2 x 3 tonns lastekran, 2 x 3 tonns dekkskraner, 2 x 3 tonns traverskraner, 4 x 3 tonns cargokraner og en tretonns beamkran. Rapp Marine AS, som nå er en del av MacGregor-gruppen, har også en massiv leveranse, der alt er elektrisk. Den består av følgende komponenter: to trålvinsjer, to sveipevinsjer, to gilsonvinsjer, seks hjelpevinsjer, to trålbom-løftvinsjer, en nett-trommel, to slangetromler med seperate spoleapparater, en slangetrommel akter, to nettsondevinsjer, to fortøyningsvinsjer, to ankervinsjer, to kjettingstoppere, et Pentagon kontrollsystem med betjening fra front-bru samt begge brovinger, og to stykk radiokontroller til bruk på dekk. Fra HL Skjong AS er det levert høytrykksspylere og Gurskøy AS har levert gangveier. Mare Safety AS er leverandør av MOB-båter og daviter.



INNREDNING

Komplett innredning samt ventilasjonssystem er levert og installert av Vard Accommodation AS. Innredningen er for 48 peronser i enkeltmannslugarer, og 11 personer i dobbeltlugarer pluss kapteinslugar. Eksteriørdører er levert av Libra-Plast AS, og generell belysning i innredning er levert av Glamox AS.



ELEKTRONIKK

Som vanlig på Vard-bygde båter er det Vard Electro AS som har utført den elektriske installasjonen om bord. Brokonsoller, navigasjons- og kommunikasjonssystemer, underholdningsutstyr og alarmer/IAS er av Vards egen SeaQ-merkevare, levert og installert av Vard Electro.



DIVERSE

Optimar AS har levert et komplett fabrikkanlegg. Det er dette som tar hånd om krillen om bord. Leveransen er den største enkeltkontrakten noen gang for Optimar. Skroget er bygd ved Vards fasilitet i Polen, Vard Tulcea.

UTSTYRSLISTE Hovedmotorer: Pon Power Ror/styremaskin/gir/propellanlegg/thrustere: Rolls-Royce Marine Hjelpegeneratorer: MaK/Cat Pon Power Nødgenerator: Cat C18 Pon Power Varmegjenvinning: Parat Halvorsen Pumper: Allweiler Startluftkompressor: Sperre Kraner: Aukra Maritime Elektrisk dekksmaskineri/vinsjer/ankerstopper: Macgregor Rapp Trålbom: Salthammer Båtbyggeri Høytrykksspyler: HL Skjong MOB-båt/MOB-davit: Mare Safety Livflåter: Viking Life-Saving Equipment Gangveier: Gurskøy Generell belysning dekk/flomlys: Glamox Lanterner/kontroller/tyfon: R. Stahl Tranberg Innredning/ventilasjonssystem: Vard Accommodation Bysse: Beha Hedo Industrier Dører: Libra-Plast Kompaktor: Delitek Forbrenningsovn: TeamTec Vinduer: Bohamet Vindusviskere: Servi Ulsteinvik Verktøyskap: Constructor Vakuumtoalett: Jets Vacuum Sikkerhetsutstyr: Survitec Underholdningsutstyr/vaskeriutstyr/elektrisk installasjon: Vard Electro Navigasjon/kommunikasjon/intercom: SeaQ Vard Electro Fabrikk/prosessanlegg: Optimar Skrog: Vard Tulcea Vedlikeholdssystem: Tero Marine Maling: International ICCP: Cathelco/Scanvi Anker/kjetting: Sotra Anchor & Chain Slangeruller/notbinger/notbommer: North West Solutions UV-filter: Norwater Flowmeter: AM Instrumentering Ballastvannbe./Varmeveksl./brennolje-/LO-separatorer: Alfa Laval Termostatiske ventiler: Ing. Westad Vanntåke-/spray: Tyco Fire & Integrated Solutions Montering div. rørsystem: Tomrefjord Rør og Montering Medesinsk sikkerhet: ShipMed