Aqua Kvaløy (09/2019)

18. juli ble Aqua Kvaløy overlevert fra polske Crist Shipyard, via Artic Shipping AS, til DESS Aquaculture Shipping AS, Grimstad. Brønnbåten er verftets byggenummer 75/2. Seacon AS har designet fartøyet.

Aqua Kvaløy skal jobbe for Mowi på en lengre kontrakt i Norge. Dette er det nyeste tilskuddet i den stadig økende flåten til DESS Aquaculture. I løpet av de to neste årene får rederiet levert ytterligere seks nybygg. Selskapet er et joint venture mellom Marine Harvest og Deep Sea Supply (DESS). Deep Sea Supply er på sin side eid av Solstad Offshore og John Fredriksen.

BRØNNBÅT NUMMER TO

Søsterskipet Aqua Tromøy ble levert i november 2018.

– Denne båten er bygget på spec laget av Artic Shipping AS, der vi (DESS Aquaculture Shipping) har en MOA-avtale om å kjøpe to stykk turnkey brønnbåter av Artic. Båtene blir bygget på Crist Shipyard i Polen, fortalte prosjektleder Henrik A. Larsen i DESS Aquaculture, til Maritimt Magasin den gang. Aqua Kvaløy er altså skip nummer to. GOT Maritime Service i Mandal ferdigstilte skipet i sommer.

MASKINERI

Den diesel-elektriske fremdriften besørges av fire Cummins-generatorer på 940 kW hver, levert fra danske Nordhavn. En nød-/havnegenerator yter 250 kW. Hovedmotorene er utstyrt med SCR-kontroll, som er IMO Tier III godkjent. Schottel har levert thrusterpakken, som består av to azimuththrustere på 1000 kW hver samt en baugthruster på 400 kW.

DEKK

Dekkskraner fra Palfinger er levert av Bergen Hydraulic. Adria Winch har

levert vinsjer, hydraulikksystem og

annet dekksutstyr. MMC First Process har levert fiskehåndterings-

utstyret, deriblant laste- og lossesystemet. Dette har undertrykk og overtrykk i fisketankene, og skyveskott som fører fisken mot losseledningene. Systemet skiller ut rensefisken i en egen tank. Båten har også avlusningssystem, basert på ferskvann og H2O2. Vannproduksjons-

system er levert av Enwa.

INNREDNING

Maritime Montering AS har levert en komplett innredningspakke om bord. Klimaanlegg kommer fra Alwo, og Bohamet har levert vinduer, sideluker og eksterne dører. Sanitærsystem er levert av Jets AS.

DIVERSE

Blueday Technology AS har stått for den elektriske installasjonen om bord i Aqua Kvaløy samt oppsett av DP. Maling kommer fra Jotun AS og sikkerhetssystemer er levert fra Viking Life-Saving Equipment AS. Utstyr for navigasjon og kommunikasjon er levert av Ocean Electronics AS. Katodisk beskyttelse kommer fra Cathelco og kassekjølere/ICAF-løsninger er levert av TechMarin Solutions AS.