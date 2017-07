Årdalsbuen (07/2017)

I februar ble Årdalsbuen overlevert fra Promek AS til Marine Harvest ASA. Fartøyet er verftets byggenummer 172, og av type PC 1580-6.

Årdalsbuen ble levert til Marine Harvest Norway AS i Rogaland, hvor den har hjemmehavn i Hjelmeland kommune. Båten er tegnet, skåret og sveiset hos Promek på Smøla. Som alle andre fartøy fra verftet, er også Årdalsbuen bygget i aluminium.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert fremdriftspakke og aggregat om bord. Fartøyet er utstyrt med to Nogva Scania marinedieselmotorer av type Scania DI13 070M på 331 kW hver, påmontert Nogva reduksjonsgear type HC 258 og propellanlegg med firebladers vripropell. Aggregat er av type Nanni Marine QLS32T, som yter 23,4 kW ved 1500 o/min. Sidepropell av type ST-45-50 er levert av PMH AS.

DEKK På dekk er det montert en kran av type Palfinger PK50002(M)E. Tenfjord Industrier AS har levert capstaner, to av type N300-3000kg og en av type N300-7000kg, samt en 10 tonns vinsj.