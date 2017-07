Årøy (07/2017)

Årøy ble 19. mai overlevert fra Folla Maritime AS til NRS Finnmark AS. Båten er av type FollaWork 35, og er verftets byggenummer 65.

– Vi er stolte av å kunne levere et godt produkt til NRS Finnmark. Fartøyet skal benyttes under tøffe værforhold, og har en utrustning som gjør at kunden vil få optimal utnyttelse av investeringen, sier daglig leder i Folla Maritime Service AS, Runar Brennvolleng, i en pressemelding.

Årøy er den første av to FollaWork 35-båter NRS Finnmark har kontrahert hos verftet. Fartøyet er blant annet utrustet med instrumentpanel/konsoller, som er utviklet av Folla Maritime Service i samarbeid med Retronic AS.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert maskineriet om bord. Dette består av en John Deere hovedmotor, som yter 265 hk ved 2400 o/min, gir av type HC 168 og vribart firebladet propellanlegg. Sleipner Motor AS har levert en thruster av type SH300.

DEKK På dekk er det montert en kran av type Guerra M 75.90A, levert av Damgaard Fishing AS. En capstan på tre tonn og en capstan på ett tonn samt høytrykksspyler av type 28/280, er levert av Tenfjord Industrier AS.

ELEKTRONIKK Montering av det elektriske anlegget er utført av Elektroservice AS. Navigasjonssystem er levert av Navy Rørvik AS.

DIVERSE Design og arbeidstegninger er levert av Marin Design AS. Styrehusstol er levert av Alu Design AS, og styrekonsoll er levert av Retronic AS.