Aslaug (05/2019)

27. mars ble Aslaug overlevert fra Moen Marin AS til Emilsen Fisk AS. Arbeidsbåten er verftets byggenummer 225, og designet er av type NabWork 1250 fra Marin Design AS.

Aslaug er Emilsen Fisk sin første leveranse fra Moen Marin. Båten benyttes som lokalitetsbåt ved Geitholmen i Vikna, og har det barske havstykket Folla som nærmeste nabo.

FORENKLER HVERDAGEN

– En av våre båter nærmer seg pensjonsalderen og vi hadde behov for å fornye flåten med en moderne og funksjonell lokalitetsbåt. For oss var pris, kvalitet og leveringstid avgjørende for valget av Moen Marin som verft. Båten oppfyller alle nødvendige spesifikasjoner som gode sjøegenskaper, et romslig dekk, kran og nokke, forteller Robert Aakvik, produksjonsleder i Emilsen Fisk.

– Vi har høye forventninger til Aslaug og er sikker på at fartøyet vil forenkle hverdagen til våre driftsteknikere. Vi har fått en smidig lokalitetsbåt som kan brukes til alle nødvendige oppgaver i den daglige driften, legger han til.

MASKINERI

Hovedmotoren er en John Deere 6068 på 265 hk. Gir av type HC168 og firebladet propellanlegg er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Det er installert en generator av type Nanni QLS13T, som yter 9,5 kW. Sleipner Motor AS har levert en thruster på 40 hk.

DEKK

Det er montert en Palfinger-kran av type PK 8501 (M) B på dekk, med kapasitet på inntil 7,5 tonnmeter. Capstaner er levert fra Tenfjord Industrier AS, en er på tre tonn og den andre er på ett tonn. Høytrykksspyler med kapasitet på 19l/min - 210 bar, er også levert fra Tenfjord Industrier.