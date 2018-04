Athena (05/2018)

21. mars ble Athena overlevert fra Sletta Verft AS til Norsk Havservice AS, Brekstad. Fartøyet er verftets byggenummer 164.

Athena er en arbeidskatamaran bygget i aluminium. Det blir levert fartøy av denne typen på løpende bånd fra Sletta Verft, og ytterligere tre katamaraner skal ferdigstilles til to forskjellige kunder før sommerferien.

Athena er tatt i bruk av Norsk Havservice. Selskapet har som målsetning å kunne tilby alle typer undervannstjenester, og de har spesialisert seg særlig på alle typer inspeksjonsdykking.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av to Scania DI13 73M(HE)-hovedmotorer, som yter 500 hk hver ved 2100 o/min, Nogva marinegear av type HC 258, generator av type John Deere 4045TFM50 og propellanlegg av type N4-260-975 HS. Sidethruster av type S-50-60-V60, er levert av MB Hydraulikk AS.

DEKK

En Palfinger PK 41002(M)F-kran er levert av Bergen Hydraulic AS. MB Hydraulikk AS har levert capstaner av type CA-3,0-320-AHB-SM med søyle for dekksmontering. Idema høytrykksspyler av type K28/280SH er levert av Akva Group AS.

INNREDNING

Byggematerialer i innredning, takhimling og veggpanel er levert av Aure Trelast AS, R&M Ship Interior AS og Nilsson Trelast AS. Møbler i innredningen, inkludert skap, hyller, skuffeseksjoner, køyer og kabinett er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. R&M Ship Interior AS har levert solskjerming i styrehus. Møbeltrekking og sofagruppe er levert fra Flataker Industrier AS. Styrehusstoler er levert av NorSap AS.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen om bord, er foretatt av Elmarin AS. Erling Haug AS har levert diverse redningsutstyr. Det inkluderer brannteppe, brannøks, fallskjermrakett, førstehjelpsskrin, linekasteapparat, livbøyer, lyssignal, redningsdrakt med lys, redningsflåte av type Viking 6 DK+, utstyr til redningsflåten, rødlys, redningsvester og øyeskyllestasjon. Brannslukking i maskinrom av type Inergen 80-300 M25 DN, er levert av Tyco Marine Solutions AS.