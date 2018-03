Aud-Jorunn (03/2018)

I februar ble Aud-Jorunn overlevert fra Viknaslipen AS til Agnar Angell, Sørreisa. Fiskebåten er verftets byggenummer 45.

Aud-Jorunn er designet av Marin Design AS, og bygget for verftet hos Poltramp i Polen. Utrustning og ferdigstilling har Viknaslipen tatt seg av. Nybygget til sjarkfiskeren Agnar Angell er rigget for garn, og i innredningen er det gjort plass til en enmannslugar og to tomannslugarer. Fangsten går i torsk, sei og hyse.

MASKINERI

Hovedmotoren yter 612 hk ved 1900 o/min og er fra tyske Deutz, levert av Frydenbø Motor AS. Gir av type G27 og propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. To thrustere er levert av PMH AS, en på 120 hk og en på 80 hk. Generator på 35 kVA er levert av JB Systems AS.

DEKK

Kranen på dekk har yteevne på 8 tonnmeter, og er levert av TruckTek AS. RSW-anlegget for nedkjøling av fisk om bord, er levert fra Optimar Iceland. Lorentzen Hydraulikk AS har sørget for leveranse av garnhaler med 1800 kilos kapasitet.

DIVERSE

I styrehuset er det to kapteinstoler, levert av NorSap AS. Navy Rørvik AS har levert en komplett pakke med elektronisk utstyr.