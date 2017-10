Audax (10/2017)

10. august ble Audax overlevert fra Astilleros Gondán S.A., Spania, til Østensjø Rederi, Haugesund. LNG-tauebåten er verftets byggenummer C466. Designet er av type RAstar 4000-DF Dual Fuel fra Robert Allan Ltd.

Audax er det tredje og siste fartøyet i en serie på tre dual fuel tuggerbåter verftet har hatt i bestilling fra Østensjø Rederi. Dux ble levert i mai (MM 08/17), og Pax (MM 09/17) ble overlevert i juli. Det eneste som skiller Audax og Pax fra Dux, er at det kun er sistnevnte som er utstyrt med haikjeft og tauepinner.

LANG KONTRAKT De tre søsterfartøyene har tiårskontrakt med Statoil, i tillegg til opsjoner på ytterligere fem år. For Statoil skal de fungere som taue/eskortebåter til LNG-skip, med utgangspunkt fra LNG-terminalen Melkøya utenfor Hammerfest. Båtene er også utstyrte for andre oppdrag, som brannbekjempelse og oljesølrespons. Fartøyene skal i følge verftet være operative i temperaturer ned til 20 minusgrader, og er designet for tøffe forhold.

DÅP Både Audax, Pax og Dux ble døpt i Hammerfest 26. august. Gudmødrene er fabrikksjef Hammerfest LNG på Melkøya, Unni Merethe Skorstad Fjær (Dux), Inger Vik Framnes (Pax) og regnskapssjef i Østensjø Rederi, Siv Halvorsen (Audax). Vik Framnes er ektefelle av finansdirektøren i Østensjø Rederi.

Trippeldåpen fant sted i Hammerfest havn, og falt sammen med Statoils markering av ti år for anlegget på Melkøya hvor de tre taubåtene, sammen med to fortøyningsbåter, skal assistere LNG-skipene og andre tankskip ved ankomst og avgang. De tre taubåtene og de to fortøyningsbåtene får alle Hammerfest som registreringshavn og således byens navn i hekken.

Foruten gudmor Unni Merethe Skorstad Fjær var også andre representanter for Statoil til stede ved dåpen, sammen med blant andre representanter fra Astilleros Gondan, skipsdesigner Robert Allan Ltd. fra Vancouver og ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen. Østensjø Rederi hadde selv en stor delegasjon med fra Haugesund.

KLASSE Audax er, som de to andre båtene Østensjø har fått levert fra verftet, klasset av Bureau Veritas.

MASKINERI Dual-fuel hovedmotorene er to Wärtsilä 6L34DF, som yter 3000 kW hver. Om bord er også tre generatorer av type Volvo D7A TA, som hver yter 129 ekW ved 1500 o/min. Frydenbø Schottel AS har levert to SRP 3030 CP-propeller av type VarioDuct SDV 45, tunnelthruster av type STT 170 T-FP på 250 kW, og to azimuththrustere av type SRP 3030 CP. Tunnelthrusteren befinner seg i et uavhengig, vanntett avlukke nær akterenden, direkte nedenfor LNG-tankene.

DEKK Dekksutstyr som vinsjer, eskortetauepinner og capstaner er komplett levert av Karmøy Winch AS. Capstanene har kapasitet på 5 metertonn ved 20 meter i minuttet. Red Rock AS har levert en davit-kran av type RDCT40, spesialdesignet til Audax og søsterfartøyene. Daviten håndterer MOB-båten med vekt på 900 kg. I tillegg brukes daviten som servicekran ved kai. FFS er levert av Jason Engingeering AS, og skimmer er levert av Allmaritim AS. Gurskøy AS har levert landganger, tauekrok er levert av H. Henriksen Mek. Verksted AS og oljelenser er levert av NorLense AS.

INNREDNING Varme- og ventilasjonssystem er levert av AF Offshore AeronMollier AS, mens vifter er levert av Nyborg AS. Libra Plast AS har levert innvendige dører.

ELEKTRONIKK Vico AS har levert det elektroniske utstyret om bord, inkludert navigasjon- og kommunikasjonssystem. Softwaren til fartøyshåndteringen, er levert av Tero Marine AS.