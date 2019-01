Baia Farta (01/2019)

I november 2018 ble Baia Farta overlevert fra Damen Shipyards Galati i Romania til Angolan Ministry of Fisheries. Spesialfartøyet er verftets byggenummer 418. Designet er basert på type ST-368 fra Skipsteknisk AS.



Fiskeridepartementet i Angola bestilte Baia Farta i juli 2016. Skipet ble døpt og fikk en foreløpig levering i okotber 2018, mens offisiell overlevering skjedde i november samme år. Damen har jobbet godt sammen med angolske myndigheter tidligere, og har levert to andre spesialfartøy til landet fra Sentral-Afrika. Angola har en 1600 km lang kystlinje, og myndighetene har satt utviklingen av fiskeindustrien som en av sine hovedprioriteringer.



FORSKNING OG UNDERSØKELSER

Baia Farta er av type FRV 7417 fra Damen Shipyards. Det avanserte havforskingsskipet er basert på norske Skipsteknisk sin designtype ST-368. Fartøyet er utrustet med det nyeste utstyret innen fiskeriforskning og andre relaterte oppgaver. Dette inkluderer hydrografiske operasjoner, akustikkundersøkelser, muligheter for forskning og undersøkelser på plankton, vann, miljø og pelagisk trål, i tillegg til at nybygget er klargjort til nødarbeidsoperasjoner.



SILENT NOTATION

Ifølge Damen er Baia Farta bygget for å tilfredstille Silent-A/F/R klassenotasjoner. Det betyr at alt fra design, konstruksjon, innredning montering og installasjoner er utført med tanke på minimal undervannsstøy samt minimal akustisk støy og viberasjon. Skipet skal blant annet benyttes til å følge med på fiskeresurssene i Angola, og kartlegge havbunn og økosystem.



KLASSE

Baia Farta er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 COMF(C-1, V-2) DPS(2) E0 Silent(A, F, R) SPS. Skipet seiler under angolsk flagg, og hjemmehavn Luanda. IMO-nummeret er 9813474.



MASKINERI

Hovedgeneratorer av type 9L20 og 6L20 er levert fra Wärtsilä Finland. Schottel GmbH har levert thrustere av type STT 002 CP og STT 003 CP, samt azimuththruster av type SRP 550 LSV FP. Det er også et sett elektriske thrustere om bord.

ELEKTRONIKK

Kongsberg Maritime AS har levert en stor elektronikkpakke. Her finner vi blant annet K-Pos DP, EM 122 multibeam ekkolodd, GeoPulse Plus, K-Sync 16 (16 kanalers akustisk synkroniseringsenhet), Kongsberg Seapath 33+ GNSS og HiPAP 502 APS. Annet elektronisk utstyr kommer fra Simrad, slik som MS70 4D-sonar og trålmonitorer av type P1 og FX80.