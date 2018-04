Ballstadværing (05/2018)

16. februar ble Ballstadværing overlevert fra Skogsøy Båt AS til Ballstadværing AS, Ballstad. Fiskebåten er verftets byggenummer 97, og designet er Skogsøy Båts eget.

Ballstadværing er bygget i aluminium, og er med sine drøye 24 meter verftets hittil største fartøy.

LEVENDEFISK

Bredden på åtte meter gjør at det er god plass, store kapasiteter og flere plan om bord. Nybygget er rigget for snurrevad og not samt føring av levendefangst, med et lasterom på 200 kubikkmeter. Prisen på nybåten skal ligge på rundt 40-45 millioner kroner.

I følge bladet Norsk Fiskerinæring er det full fart for Skogsøy Båt den kommende tiden, med fem nybygg i ordreboken frem til april 2019.

MASKINERI

Hovedmotoren er levert av Nogva Motorfabrikk AS, mens Finnøy Gear & Propeller AS har levert girsystem og propellanlegg. Thrustere er levert fra PMH AS.

DEKK

På dekk har MacGregor Triplex AS levert notkran, nothaler, dekkskran og ringnål. Fiskefabrikken er levert av Latech AS. Lofoten Hydraulikk AS har levert et komplett hydraulisk system, kombivinsjer på 12 tonn, og hjelpevinsjer. RSW-anlegg er levert fra Kuldeteknisk AS, mens vakuumpakkesystem kommer fra Cflow AS.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er foretatt av AS Elektrisk AS. Innredningen om bord er levert av HMI AS.