Bardur (11/2019)

I september ble Bardur overlevert fra danske Bredgaard Boats AS til Pétur Pétursson, Island. Fiskefartøyet er verftets byggenummer 135.

Bardur er rigget for snurrevadfiske. Båten på 26,85 meter er bygget i glassfiber, med et lasterom på 85 kubikkmeter. Bredgaard Boats AS, fra Rødby på “pandekageøen” Lolland, har spesialisert seg på glassfiberfartøy. Med oppgraderte verftslokaler kan de bygge større fartøy enn tidligere, skriver fiskerforum.dk. Bardur er innredet med tre tomannslugarer, to baderom og bysse. I styrehuset er det Pro Nautik-stoler samt sittegruppe til fem personer.

MASKINERI

Hovedmotoren er en MAN D2862-LE421, som yter 900 hk ved 1800 o/min. Den er koblet på et MGX 5225 D Twin Disc- girsystem. Generatorsettet består av to John Deere 4045 AFM på 50 kWe hver. Båten har to thrustere på 100 hk, levert fra firmaet Aflhlutir EHF.

DEKK

AS Scan har levert dekksmaskineri og hydraulikk. Vinsjene er av type SAI2000-TS5 og disse er elektrisk styrt. Nettrommelen er av type GM21-

280-140 på 2800 mm, og trålblokk er av type K300. To fiskevaskere er levert av BOA Tech Hanstholm.