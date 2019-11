Beinn Dearg (11/2019)

Beinn Dearg ble tidligere i år levert fra Niestern Sander Scheepsbouw BV i Nederland, til DESS Aquaculture AS, Grimstad. Fartøyet er verftets bnr. 858 og er av type Landing Utility Vessel 2712LUV.

Beinn Dearg er en av tre servicefartøyer Dess Aquaculture får levert fra Niestern Sander Scheepsbouw.

VARIERTE BRUKSOMRÅDER

Mowi Scotland har signert 10-årige avtaler på alle tre båtene, som blir brukt på anlegg rundt om i Skottland. Beinn Dearg er for øvrig oppkalt etter et fjell i Inverlael-området i Det skotske høylandet. De to andre båtene heter Beinn Bhreac og Beinn Nibheis. De tre nybyggene er generelle arbeids-/servicebåter til bruk ved forskjellige operasjoner, men Beinn Nibheis er i tillegg utstyrt med et firelinjers hydrolicer-system.

MASKINERI

I motorrommet finner man en Volvo Penta D13 MH, som yter 500 hk ved 1800 o/min. Denne er koblet på ZF 500 Marine-gir. Hjelpemotoren er en Volvo Penta D7A TA på 80 ekW.

DEKK

Kranene på dekk om bord i Beinn Dearg er levert av HS Marine SRL. Det er montert en AKC 145/20 HE4 med kapasitet på 3520 kg ved 20 meter og 11.815 kg ved 7,95 meter. I tillegg er der en AK 48 kran med kapasitet på 1100 kg ved 18,55 meter. Tenfjord Industrier AS har levert capstan av type N300-5000.