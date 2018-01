Bergnebben (01/2018)

I desember 2017 ble Berg-nebben overlevert fra Vest Marine AS til Norsk Opp-drettsservice AS, Flekkefjord. Fartøyet er verftets byggenummer 8. Designet, NB 29 pro, er verftets eget.

Bergnebben er den fjerde rensefiskbåten som Vest Marine leverer til Norsk Oppdrettsservice (NOS) det siste året. Nybyggene benyttes til å gjenfange rensefisk i laksemerder. NOS er et datterselskap av Fjordservice Flekkefjord, og driver med kommersiell rognkjeksoppdrett.

GLASSFIBER

Verftets byggenummer 5, med navn Rense, ble levert i juli 2017, Berggylta ble levert i august, og Grønngylta ble levert i september. Nybyggene er utstyrt med en hovedtank på 2,5 kubikk for levende fisk, er konstruerte i glassfiber og har 1700 liters tank for lagring av rensefisk.

MASKINERI

Motor og girsystem er levert av Frydenbø Industri AS. Hoved-motoren er en kraftplugg av type Iveco N67, som yter 420 hk. Gir er av type ZF 280. Propellanlegget er levert av West Mekan AS.

DEKK

På dekk er det engelske Spencer Carter Ltd som har levert hydraulikksystem, teinehaler og capstan.

DIVERSE

Apply TB har levert elektronisk utstyr, som kartmaskin, radar og VHF. Namdal Glass og Fasade AS har levert vinduer og dører. Airtek AS har levert sikkerhetsutstyr. Lensepumper kommer fra den amerikanske pumpeleverandøren Rule. Tess og Proflex har levert slanger, og Flak AS har levert diverse utstyr om bord.