Berlin (01/2018)

I desember 2017 ble Berlin overlevert fra Myklebust Verft AS til Deutsche Fischfang-Union GMBH & Co. KG (DFFU), Tyskland. Skipet er verftets byggenummer 393, og design er av type NVC 374 WP fra Rolls-Royce Marine AS.

Kurt W. Vadset

kurt@maritimt.com

Berlin er den andre tråleren Myklebust Verft har ferdigstilt til DFFU i 2017. Søsterskipet Cuxhaven ble levert i august (MM 09/17).

PARTRÅL

Begge fartøyene er forberedt for partråling. Fabrikk for fiskefilétproduksjon er installert om bord, og det er et stort pakke- og fryserom på dekk. Design og stor utstyrspakke kommer fra Rolls-Royce. Søstrene er de første fiskefartøyene i verden med Wave Piercing-baug, som hittil har blitt mest benyttet på offshore- og handelsfartøy. De er utrustet med Rolls-Royce sin nyeste B33:45-motor.

STORE SKO Å FYLLE

DFFU, et datterselskap av islandske Samherji, har investert store summer i fornyingen av flåten sin. Nybygget Berlin erstatter rederiets suksessfulle tråler Baldvin, som ble bygd hos Simek i 1992. I 1999 ble dette det første islandske fiskefartøyet til å få inn en fangstverdi på en milliard ISK i løpet av et år. Baldvin har for øvrig blitt solgt til Polen og skiftet navn til Polonus.

KLASSE

Berlin er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Stern trawler E0 Ice(1B) TMON. Skipet seiler under tysk flagg, og hjemmehavn er Cuxhaven.

MASKINERI

Rolls-Royce Marine AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av hovedmotoren av type B33:45L6, som yter 3600 kW, propellanlegg av type 102A1/4E-B/P/N-3700, reduksjonsgir av type 850 GHC-SC600, hjelpemotor av type C25:33L9A på 1843 ekW, og tunnelthruster fremme på 640 kW, av type TT1650 AUX CP. Nogva Motorfabrikk AS har levert en hjelpemotor på 540 ekW, av type Scania DI16 90M. Allweiler AS har levert pumpepakke.

DEKK

En dekkskran med 3 tonns kapasitet ved 8 meter samt en servicekran med 4 tonns kapasitet ved 15 meter, er levert av MacGregor Triplex AS. Rolls-Royce har levert tre 49 tonns trålvinsjer, en 45 tonns trommelvinsj, åtte 17 tonns feielinjevinsjer og tre 26 tonns gilsonvinsjer. Dimo AS har levert vinsj, HPU og sylindre. NDT-trålvinsj er levert av Vertikal Service AS. Slippurinn Akureyri ehf. har levert maskineri til fiskeprosessering. Optimar AS har levert fiskefabrikk og kargoheissystem. Tråleutstyr er levert av Rolls-Royce, mens trålblokk er levert av Markussens Metalvarefabrik AS. Motus Engineering AS har levert istråldavit.

INNREDNING

Komplett innredning er levert av R&M Ship Interior AS. Armatur og rørdeler er levert av Robinet AS. Isopartner AS har levert isolasjonen om bord. Avfallskompaktorsystem av type DT-220PN, er levert av Delitek AS. Mare Safety AS har levert vaskeriutstyr, Fastus ehf har levert løst utstyr til bysse og messe, og John Gjerde AS har levert bysserenner og byssehetter.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord, har Hareid Elektriske Teknikk AS stått for. En pakke med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av Brimrun ehf.