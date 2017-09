Birgitte (09/2017)

Birgitte ble i juli overlevert fra Selfa Arctic AS til Arctic Fish v/Kurt Eriksen, Vannvåg. Fartøyet er verftets byggenummer 309, og design er av type 1099 Speed.

Birgitte er den første vakuumstøpte speedsjarken fra Selfa Arctic avdeling Rødskjær. Rederiet har en Selfa-båt fra før i drift, også den med navn Birgitte (MM 02/2007). Nye Birgitte har fiskerinummer T-3-K, og hjemmehavn er Tromsø. Fartøyet er godt utstyrt i henhold til standard båtutrustning, og verftet har i tillegg gjort en rekke tilpasninger etter reders anvisning, heter det i en pressemelding.

MASKINERI Cummins Norge AS har levert hovedmotoren, av type QSC 8,3, som yter 500 hk ved 2600 o/min. Gir av type ZF 286 er levert av KGK AS.

DEKK Garngreier montert på svingbar arm med kjøring inn/ut og rotator er levert av Meydam. Fiskeutstyret ellers, er levert av Lorentzen AS. Her finner man rekkemontert spill med med stopper og 1500 kilos kapasitet, samt garnbinge med to avdelinger. Det er hydraulisk sløyekar på dekk, og renne fra kar til romluke. Teleskoprenne i rom, og garnrenne på dekk.

DIVERSE Elektronisk utstyr er levert av Pronav AS. Dette består av følgende: autopilot, CN Commander system m/thruster interface, radar ekkolodd og GPS-kompass av merke JRC, Sailor VHF, Seiwa kartsystem, slaveskjerm ved aktervindu, Fusion høytaleranlegg, brovaktalarm, satelittkompass med ekstern GPS, Navtex, TV, AIS klasse B, og

Olex kartmaskin.