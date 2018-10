Bjordal (10/2018)

I juli ble Bjordal overlevert fra tyrkiske Norse Shipbuilding til Osland Havbruk AS, Bjordal. Katamaranen er designet av verftet, og har deres byggenummer NB06.



Bjordal er en servicekatamaran med ankerhåndtering og slep. Den skal brukes til vedlikeholdsarbeid på Osland Havbruk sine lokaliteter, forteller Mustafa Süngü, daglig leder i Norse Shipbuilding. Oppdrettsfartøyet er rikholdig utstyrt med tanke på å utføre forskjellige serviceoppgaver. Osland Havbruk er blant Norges eldste fiskeoppdrettselskap, med hovedkontor i Bjordal i Høyanger kommune sin del av Sognefjorden.

NORSK-TYRKISK

Norse Shipbuilding er en del av Norse Group of Companies/Norse Çelik, et partnerskap mellom norske og tyrkiske aktører. I tillegg til skipsbygging, er skipsdesign, engineering, service/reparasjon og rørproduksjon deler av aktiviteten.

Verftet er inne i en satsingsfase, der mye av fokuset blir rettet mot norske kunder.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert maskineriet. Dette består av to hovedmotorer av type Nogva Scania DI13 70M, som yter 500 hk ved 1800 o/min, girsystem, firebladet propellanlegg, og en John Deere-generator. En thruster på 80 hk fremme og en på 50 hk bak, er levert av PMH AS.

DEKK

De to kranene på dekk er levert av Alfreds Maskin & Utstyr AS. Vinsj, platelås, haikjeft og tauepinner er levert av ODM AS. Det er også montert to capstaner fra Tenfjord Industrier AS, to med tre tonns trekkraft og en på ett tonn.

DIVERSE

Teknisk Bureau AS har levert navigasjonsutstyr fra Simrad. Styre- og kontrollsystem er levert av PMH AS.