Børfjord (08/2018)

Foto: Moen Marin

Børfjord ble 9. april overlevert fra Moen Marin AS til Norwegian Royal Salmon AS. Fartøyet er verftets byggenummer 175.



Lokalitetsbåten Børfjord er leveranse nummer seks fra Moen Marin til det ambisiøse havbruksselskapet Norwegian Royal Salmon. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, mens Børfjord skal bidra til driften ved lokalitetene ved Sørøya i Vest-Finnmark.



PERFEKT INSPEKSJONSBÅT

Norway Royal Salmon AS ble etablert av 34 oppdrettere i 1992. De har ambisjoner om å bli Norges mest lønnsomme lakseselskap, kommer det frem av en pressemelding. Selskapet har kontroll på hele næringskjeden fra smolt til slakteferdig fisk, og er allerede en ledende produsent av bærekraftig laks. – Denne båttypen er perfekt for inspeksjoner, vedlikehold og i daglig røkting av anleggene, forteller Ole Sevald Hansen, teknisk kontroller i Norway Royal Salmon Finnmark om nybygget. NRS har tidligere handlet større båter av verftet, men denne gangen hadde selskapet behov for en mindre båt fra Moen Marin-katalogen. – Moen Marin har vist seg tilliten verdig flere ganger. Selskapet er i tillegg gode på oppfølging etter leveransene, uttaler Hansen i pressemeldingen. Han understreker at NRS kommer til å fortsette å utvikle det gode kundeforholdet de for lengst har etablert til den Kolvereid-baserte båtprodusenten.



MASKINERI

Hovedmotoren er en John Deere 6068 på 265 hk. Gir av type HC168 og firebladet propellanlegg er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Sleipner Motor AS har levert to thrustere på 40 hk hver.



DEKK

Det er montert en Palfinger-kran på dekk, av type PK8501(M)B. Capstaner er levert fra Tenfjord Industrier AS, og det er en på tre tonn og en annen på ett tonn.

UTSTYRSLISTE Hovedmotor: 265 hk John Deere Gir: HC168 Nogva Motorfabrikk Propellanlegg: Nogva Motorfabrikk Generator: QLS13T Nanni Thruster: 40 hk Sleipner Motor Kran: 1xPK8501(M)B Palfinger Capstaner: Tenfjord Navigasjon: Furuno Brannslukking maskinrom: Inergen Tyco Fire & Integrated Systems