Bow Tungsten (10/2018)

Bow Tungsten ble i mai overlevert fra kinesiske AVIC Dingheng Shipbuilding Co., Ltd, til Odfjell SE, Bergen. Tankeren er verftets byggenummer 54.

Bow Tungsten er det siste tankskipet Odfjell får levert fra AVIC i en serie på fem nybygg. Alle seiler under norsk flagg. Bow Neon og Bow Palladium ble tatt inn i flåten i 2017, og tidligere i år har Bow Platinum og Bow Titanium blitt levert. Tankerne inngår i skipspoolen Odfjell Chempool 25. Hovedområdene for poolen er Atlanterhavsbassenget og Sør-Amerika, samt Midtøsten/ Fjernøsten.

SAMARBEID

Odfjell signerte i 2017 en intensjonsavtale med shippingselskapet Chemical Transportation Group, Inc. (CTG) for kjøp av fem nybygg av en total nybygningsordre på ti skip á 25.000 dwt. Skipene er utstyrt med 24 tanker i rustfritt stål, og alle blir bygd ved verftet AVIC Dingheng i Kina. Prislappen på de fem tankerne er 40 million dollar per skip. Avtalen innebærer at CTG eier de resterende fem fartøyene i nybyggordren, mens poolen blir kommersielt ledet av Odfjell Tankers AS. Skipene som forblir i CTG sin eie vil inngå i Odfjell-poolen så snart eksisterende pool- og charteravtaler utløper, opplyser rederiet i en børsmelding. Odfjell-sjef Kristian Mørch sier i meldingen at transaksjonen vil være i tråd med rederiets strategi, kalt «The Odfjell Compass», med fokus på flåtevekst og økt lønnsomhet.

MASKINERI

Hovedmotoren er en femsylindret MAN av type S50ME-B, som maksimalt yter rundt 6000 kW. Generatorsettet består av tre MAN 6l23/30H-dieselgeneratorer.

DIVERSE

Framo AS har levert 24 kargopumper. 10 av dem har kapasitet på 300 m3 i timen, mens de 14 andre har kapasitet på 220 m3 i timen.