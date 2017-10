Brennsund (10/2017)

18. august ble Brennsund overlevert fra Moen Marin AS til Folden Akva AS, Steigen. Fartøyet er verftets byggenummer 173, og er av type NabCat 1499. Designet er fra Marin Design AS.

Fra basen i Steigen i Nordland leverer Folden Akva spesialiserte servicetjenester til oppdrettere i hele Nord-Norge. Katamaranen Brennsund er det andre fartøyet de får levert fra Moen Marin, da de har en NabCat 1350 fra før.

FLEKSIBEL Folden Akva la vekt på fleksibilitet og effektivitet i utførelse av arbeidsoppdrag, da de skulle styrke kapasiteten sin med en ny båt.

– Den nye båten må kunne takle varierte oppdrag, blant annet vask av nøter, ringer og fortøyninger, ulike slepeoppdrag, fortøyningsarbeider, skifte av not og luseskjørt samt sorteringsoppdrag, sier Kenneth Larsen i Folden Akva.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Det består av to Nogva Scania DI13-motorer på 500 hk hver, girsystem av type HC258, to firebladete propellanlegg og generator av type John Deere 4045 på 57 kW. PMH AS har levert to thrustere på 50 hk hver, samt kontrollanlegg for motor, gir og propell.

DEKK På dekk står en radiostyrt Palfinger-kran med et maksimalt løftemoment på solide 65 tonnmeter og 6,5 tonns vinsj. Slepe- og ankerhåndteringsvinsj på 40 tonn, er levert av MB Hydraulikk AS. Adria Winch har levert to capstaner på ett tonn, en på tre tonn og en på åtte tonn.

DIVERSE Navigasjonsutstyr om bord kommer fra Furuno, MaxSea og Olex. Tyco Fire & Integrated Systems AS har levert brannslukkingsanlegg til maskinrommet. Vask- og desinfeksjonsutstyret består av en Idema K-28-280 hydraulisk høytrykksspyler, Lilleborg lavtrykks vaske- og desinfeksjonsenhet, og en Karcher ferskvanns varm- og kaldtvannshøytrykksspyler. Alle NabCat 1499-er leveres for øvrig med to redningsflåter for seks personer.