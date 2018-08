Bruvær (08/2018)

Foto: Moen Marin

18. april ble Bruvær overlevert fra Moen Marin AS til Steinvik Fiskefarm AS. Katamaranen er verftets byggenummer 196, og er av type NabCat 1350.



Bruvær er Steinvik Fiskefarm sin første katamaran av denne størrelsen. Steinvik-gruppa har drevet matfiskproduksjon i over 30 år, og produserer nå laks og ørret på sju lokaliteter i kommunene Flora og Askvoll, samt settefisk og rognkjeksproduksjon henholdsvis i Flora og Bremanger.



SMIDIG

Bruvær brukes som lokalitetsbåt i forbindelse med avlusning og oppgaver i den daglige driften av lokalitetene. – Denne båten er midt i blinken til vår bruk. Den er smidig og lett å manøvrere, og stikker heller ikke dypt i vannet, samtidig som den kan gjøre 15 knop når vi trenger å forflytte oss raskt, uttaler servicebåtansvarlig i Steinvik Fiskefarm, Trygve Gullaksen, i en pressemelding.



MASKINERI

Bruvær er utrustet med to hovedmotorer fra Nogva Motorfabrikk AS, som yter 380 hestekrefter hver. Gir av type HC168, firebladet propellanlegg og generator av type Nanni QLS22T er også levert av Nogva Motorfabrikk. Baugpropell er levert av Sleipner Motor AS.



DEKK

På dekk er det montert en kran av type Palfinger 32080(M)D. En capstan på fem tonn og en på tre tonn, er levert av Adria Winch.



DIVERSE

Tyco Integrated Fire & Security har levert brannslukking i maskinrom, av type Inergen. Navigasjons- og kommunikasjonsanlegg består av utstyr fra Furuno og Olex. Bruvær er også utrustet med et trefaset aggregat med en effekt på 23 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, og to redningsflåter.

UTSTYRSLISTE Hovedmotor: 2x380 hk Nogva Motorfabrikk Gir: 2xHC168 Nogva Motorfabrikk Propellanlegg: Nogva Motorfabrikk Generator: Nanni QLS22T Nogva Motorfabrikk Baugpropell: Sleipner Motor Kran: 32080(M)D Palfinger Capstaner: 1x5 t, 1x3 t Adria Winch Brannslukking maskinrom: Inergen Tyco Integrated Fire & Security Navigasjon: Furuno/Olex