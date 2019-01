Buholmen (01/2019)

Foto: Sletta Verft

Buholmen ble 25. oktober 2018 levert fra Sletta Verft AS til Salmar Farming AS avd. Bessaker, Roan. Arb-eidskatamaranen er verftets byggenummer 172.



I april 2018 bestilte Salmar Farming AS tre ulike katamaraner fra Sletta Verft AS, og Buholmen var den første av disse som ble ferdigstilt. Nybygget i aluminium brukes som røkterbåt og generell arbeidsbåt. Dimensjoner og utstyr er like verftets byggenummer 166 (Idefix i MM 08/2018), byggenummer 167 (Botanix i MM 08/2018) og byggenummer 168 (Oddmund i MM 11/2018). Sletta Verft AS har flere båter i ordreboken det kommende året, både i stål og aluminium, og alle skal til kunder i havbruksnæringen.



MASKINERI

I motorrommet finner man to John Deere 4045TFM50, som hver yter 135 hk ved 2500 omdreininger per minutt. Disse er levert av Nogva Motorfabrikk AS, som også har levert et trebladet propellanlegg. Sleipner Motor AS har levert en thruster av type SP300, styremaskin og rorarm.



DEKK

På dekk står det montert en Palfinger foldekran av type PK6500, levert av Bergen Hydraulic AS. Lorentzen Hydraulikk AS har levert en rørmontert capstan på tre tonn med parkbrems, og en capstan på ett tonn, brakettmontert og med dobbel lasteholdeventil. Fra Viking Life-Saving Equipment er det levert en type 4UK ISO 9650-1 A i CONT redningsflåte. LED-bauglys er levert av Luminell AS



DIVERSE

NorSap AS har levert stoler i styrehus, av type NS 800 Comfort. Av annet redningsutstyr nevner verftet linekasterapparat av type Ikaros, rødlys, redningsdrakter med lys, og fallskjermrakett. Utvendige dører av type NS 6091 er levert av Varde AS. Elektronikk er levert og installert av Elmarin AS.

UTSTYRSLISTE Hovedmotor: 2xNogva Deere 4045TFM50 Nogva Motorfabrikk Gir: 2xKanzaki ZF45A Propellanlegg: 3-bladet Ø1100 mm Nogva Motorfabrikk Thruster: SP300 Sleipner Motor Styremaskin/rorarm: Sleipner Motor Manøverkabler: Nogva Motorfabrikk Kran: Palfinger PK6500(M)B CE Bergen Hydraulic Capstaner: 1x3 t, 1x1 t Lorentzen Hydraulikk Redningsflåte: Viking Life-Saving Equipment LED-bauglys: Luminell Styrehusstol: NS 800 Comfort NorSap Utvendige dører: NS 6091 Varde Elektronikk: Elmarin Pumper: Allweiler Navigasjon: Furuno Norge