Color Hybrid (07/2019)

Ulstein Verft AS leverer i sommer Color Hybrid til Color Line AS, Oslo. Fartøyet er verftets byggenummer 311, og designet er fra Fosen Yard AS.

Color Hybrid er verdens største plugin hybridferje. Skipet er 160 meter langt, og har en samlet kapasitet på 2000 passasjerer og opptil 500 biler. Den ladbare ferja skal være klar til høysesongen, og etter planen settes den inn på ruten mellom Sandefjord og Strømstad i slutten av juli.

65 TONNS BATTERIPAKKE

Fremdriftsløsningen er altså plug-in hybrid, der batteriene på fem megawattimer lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra landstrømanlegg på kaia i Sandefjord. Skipet vil gå ut og inn av Sandefjordsfjorden tilnærmet lydløst og uten utslipp av skadelige miljøgasser, eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i området. Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på en time. Den gir opptil 60 minutter manøvrering og seiling i hastigheter på 0-12 knop.

Skipet har i tillegg et varmereservoar på fem megawatt, som utnytter varmen både fra kjølvannet og eksosen til oppvarming. Dette sammen med en optimal skrogkonstruksjon bidrar til å gjøre skipet energieffektivt og mer miljøvennlig. CO2-utslippene vil bli redusert med 33 prosent, sammenlignet med ro-pax av tilsvarende størrelse. Skipet reduserer også bruken av fossilt brensel med over 20 prosent.

– I TRÅD MED SELSKAPETS AMBISJONER

Color Line legger til grunn for sine investeringer myndighetenes og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp.

– Byggingen av verdens største plug-in hybridskip er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, uttalte konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line, i en pressemelding før levering.

FOKUS PÅ REISEOPPLEVELSEN

Det nye skipet vil gi en bedre reiseopplevelse og setter en ny standard for komfort, heter det i en pressemelding. Om bord er det et utvidet og forbedret shopping- og servicetilbud, med store butikker og tre flotte spisesteder med et rikt utvalg av mat og drikke. På dekk er det et drivhus drevet av spill-varme. Her vil det blant annet dyrkes urter og grønnsaker som serveres om bord.

Gjester med forkjærlighet til sjøen vil antakeligvis søke seg til brovingen akter, som er bygget for passasjerer. Der er det lagt glassgulv, slik at gjestene kan følge bølgene og skipets rytme ved å se direkte ned i åpen sjø.

ÅRETS SKIP

Color Lines fremtidsrettede og innovative nybygg ble under Nor-Shipping 2019 tildelt prisen Ship of the year. Prisen ble delt ut av statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn. Representanter fra Ulstein Verft, Color Line og Fosen Yard var alle til stede på podiet, for å motta prisen.

Color Hybrid var for øvrig nominert sammen med ekspedisjonscruiseskipet Roald Amundsen fra Kleven Verft, og verdens største brønnbåt Ronja Storm fra Havyard.

Juryen besto av adm. dir. Harald Solberg fra Norges Rederiforbund, Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef – Maritim bransjeforening i Norsk Industri, og Gustav Erik Blaalid, som er ansvarlig redaktør i Skipsrevyen.

VEKTREDUKSJON

Det har blitt lagt fokus på å spare vekt i alle ledd under skipsbyggingen, også med tanke på isoleringen.

– Vektbesparelsen på isolasjon er viktig fordi den skjer høyt oppe i skipet. En vektreduksjon høyt oppe gir en stabilitetsforbedring som igjen gjør at lastekapasiteten øker mer enn selve vektreduksjonen skulle tilsi. Det gir også en drivstoffbesparelse, men der er det så mange faktorer som spiller inn at det er vanskelig å gi et konkret tall, forteller Color Lines prosjektdirektør for Color Hybrid, Robin Tomren, i en pressemelding.

MASKINERI

Hovedmotorene er av type Bergen B33:45L. De er fire i tallet og er levert av Kongsberg Maritime AS. To av dem er 6-sylindret og leverer 3600 kW, mens to er 9-sylindere som yter 5400 kW. Siemens AS i Trondheim har levert elektro-, energi- og batteristyringssystemer, i tillegg til batteriene. 65 tonn batterier er fordelt på to separate motorrom, og det er satt av plass til enda flere batterier. Brunvoll AS har levert girsystem og propeller samt baug- og akterthrustere.

DEKK

Redningsflåter er levert fra Mare Safety AS og Viking Norsafe Live-Saving Equipment AS. Mindre redningsbåter er levert fra Palfinger. R. Stahl Tranberg AS har levert tyfon til Color Hybrid.

INNREDNING

Komplett innredning inkludert bysseinnredning, er levert av R&M Ship Interior AS. Glava Isolasjon AS har levert hele segmentet av isolasjon til skipet, både brannteknisk, lydteknisk og termisk isolasjon. Ventilasjonsanlegg samt kjøle- og fryseanlegg er levert fra Teknotherm AS. Norac AS har levert baderomsmoduler og Baggerød AS har levert innvendige dører. Vindusviskere og diverse dekorasjonsbelysning er levert av Elpro AS. Weber har levert fiberarmerte gulv av type weber.floor 4660N Marine Elastic.

DIVERSE

Navigasjons og kommunikasjonsutstyr kommer fra Kongsberg Maritime AS. Ulstein Power&Control AS har levert og installert kommunikasjonssystem av type Ulstein Com.