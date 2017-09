Cuxhaven (09/2017)

Myklebust Verft AS kunne 15. august overlevere tråleren Cuxhaven til Deutsche Fischfang-Union GMBH & Co. KG (DFFU), Tyskland. Skipet er verftets byggenummer 392, og design er av type NVC 374 WP fra Rolls-Royce Marine AS.

Cuxhaven er den første av to hekktrålere Myklebust Verft skal bygge for DFFU. Søsterskipet Berlin forventes ferdigstilt innen kort tid. DFFU er et datterselskap av det islandske sjømatselskapet Samherji.

WAVE PIERCING Nybygget har fått både design og en stor utstyrspakke fra Rolls-Royce.

– Vårt design og utstyr skal bidra til at dette blir to av de mest effektive og moderne fiskefartøy som finnes. For eksempel blir fartøyene utstyrt med våre nye B33:45-hovedmotorer. Det blir også de første fiskefartøyene i verden med Wave Piercing-baug, som vi hittil har solgt mest av til offshore- og handelsfartøy, uttalte John Knudsen i Rolls-Royce Marine i en pressemelding, da kontrakten ble gjort kjent.

KVANTESPRANG Cuxhaven gikk rett ut i arbeid etter levering. Hos DFFU virker de svært fornøyde med det toppmoderne fartøyet. Regnskapssjef og superveteran i selskapet, Uwe Warrings, uttalte til avisen Cuxhaven Nachrichten at han ser på Cuxhaven og søsterskipet som “en revolusjon innen fiskeriet”.

– Dette er et lignende kvantesprang som for 50 år siden, da Bremen-klassen ble introdusert, noe som til slutt ga oss båten Kiel, sa han til avisen 19. august. Kiel er for øvrig DFFUs tidligere tråler, som nå har blitt solgt, for å skape plass til Cuxhaven. Rederiet har investert rundt 40 millioner euro i hvert av de to nybyggene, i følge avisen.

KLASSE Cuxhaven er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, E0, Stern Trawler, Ice 1B (Hull: ICE 1A*), TMON. Fartøyet seiler under tysk flagg, og hjemmehavn er Cuxhaven.

MASKINERI Rolls-Royce Marine AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av hovedmotoren av type B33:45L6, som yter 3600 kW, propellanlegg av type 102A1/4E-B/P/N-3700, reduksjonsgir av type 850 GHC-SC600, hjelpemotor av type C25:33L9A på 1843 ekW, og tunnelthruster fremme på 640 kW, av type TT1650 AUX CP. Nogva Motorfabrikk AS har levert en hjelpemotor på 540 ekW, av type Scania DI16 90M. Allweiler AS har levert pumpepakke.

DEKK En dekkskran med 3 tonns kapasitet ved 8 meter samt en servicekran med 4 tonns kapasitet ved 15 meter, er levert av MacGregor Triplex AS. Rolls-Royce har levert tre 49 tonns trålvinsjer, en 45 tonns trommelvinsj, åtte 17 tonns feielinjevinsjer og tre 26 tonns gilsonvinsjer. Dimo AS har levert vinsj, HPU og sylindre. NDT-trålvinsj er levert av Vertikal Service AS. Slippurinn Akureyri ehf. har levert maskineri til fiskeprosessering. Optimar AS har levert fiskefabrikk og kargoheissystem. Tråleutstyr er levert av Rolls-Royce, mens trålblokk er levert av Markussens Metalvarefabrik AS. Motus Engineering AS har levert istråldavit.

INNREDNING Komplett innredning er levert av R&M Ship Interior AS. Armatur og rørdeler er levert av Robinet AS. Isopartner AS har levert isolasjonen om bord. Avfallskompaktorsystem av type DT-220PN, er levert av Delitek AS. Mare Safety AS har levert vaskeriutstyr, Fastus ehf har levert løst utstyr til bysse og messe, og John Gjerde AS har levert bysserenner og byssehetter.

ELEKTRONIKK Den elektriske installasjonen om bord, har Hareid Elektriske Teknikk AS stått for. En pakke med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av Brimrun ehf.