Edda Mistral (10/2018)

30. august ble Edda Mistral overlevert fra spanske Astilleros Gondán til Østensjø Rederi AS, Haugesund. Nybygget er et Service Operation Vessel, og er verftets byggenummer C471. Design er av type UT 540 WP fra Rolls-Royce.

SOV-en Edda Mistral er spesialbygd for serviceoperasjoner knyttet til vindkraft. Dette er det trettende fartøyet det spanske verftet bygger for Østensjø, og det leveres bare få måneder etter søsterskipet Edda Passat (MM 05/18). Begge skipene inngår i Østensjøs satsing på vindkraftmarkedet.

LANGTIDSKONTRAKTER

Nybygget fungerer som moderskip for teknikere som jobber med vedlikehold av vindturbinene. Mannskapskapasiteten er på 60 personer, hvor av 40 skal være teknikere. Fartøyet går inn på en kontrakt for Ørsted Wind Power, tidligere Dong Energy, med varighet på fem år, samt mulighet for fem årlige opsjoner.

TILPASSET

Edda Mistral og søsterskipet Edda Passat er bygd spesielt med tanke på behovene ved Østred sine vindfarmer langs den britiske kysten. Edda Passat gikk rett ut i jobb ved vindfarmen Race Bank, der nybygget skal operere de neste fem årene.

Edda Mistral seilte til vindfarmen Hornsea One, som ligger i Nordsjøen utenfor Storbritannia. Med sine 174 turbiner blir dette verdens største offshore vindpark når den står ferdig i 2020. Den skal produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 800.000 britiske husstander.

KLASSE

Edda Mistral er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 BIS BWM(T) Clean(Design) COMF(C-2, V-2) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 HELDK NAUT(AW) Recyclable SPS Walk2work. Skipet seiler under britisk flagg, og hjemmehavnen Grimsby.

DÅP

Edda Mistral ble døpt 3. februar, sammen med søsterskipet. Gudmor er Rebecca Goff, en ansatt fra Østred Wind Power.

MASKINERI

Rolls-Royce har levert hovedmaskineriet. Dieselgeneratorene er fire MTU 16V4000 M33S, azimuththrusterne er av type US 205 CP og tunnelthrusterne er av type TT 2000 DP CP. Nødgenerator av type D9 er levert av Volvo Penta AB.

DEKK

Dekkskranene av type PK450-1MS0.9,1 og PK65002/M/ES3.5, er levert av Palfinger. SMST har levert en 3D-offshorekran av type 3D-MCC-M-1. Ankervinsj er levert av Rolls-Royce, mens tauevinsjer er levert av Adria Winch. Rolls-Royce har også levert capstaner på dekk. Uptime AS har levert gangveier, og Maritime Partner AS har levert MOB/arbeidsbåt av type Weedo 700 MKII.

INNREDNING

Vindfartøyet er innredet med 60 kabiner, fordelt på 58 enkeltmanns-lugarer og to dobbeltlugarer. Til vanlig skal det være opp til 40 teknikere om bord, i tillegg til en maritim besetning på 20 personer. Det er fem forskjellige kontorer om bord, samt hospital, trimrom, kaffebar, dagligstue, messe, bysse, vaskerom og ellers annet man kan forvente av et skip på denne størrelsen. Innredningen er komplett levert fra Lido Marine AS. Styrehusstoler er levert fra Alu-Design AS. Beha Hedo AS har levert bysseløsning/bysseutstyr.

DIVERSE

H+H Engineering & Service har levert SCR-system for NOx-reduksjon. Ballastbehandlingssystem er levert av PG Flow Solutions AS, vanntåke er levert av Danfoss, og osmoseanlegg kommer fra Norwater.