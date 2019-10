Eilen (10/2019)

6. september ble Eilen over-

levert fra Promek AS til Mowi Norway ASA. Katamaranen er verftets byggenummer 202, og designet er av type Pro-

Cat 1370.

Eilen skal erstatte arbeids- og servicekatamaranen Pamela hos Mowi Norway Region Sør. Gamlebåten ble også bygd av Promek, tilbake i 1998. Pamela fikk for øvrig navnet sitt etter Pamela Anderson, som var stor stjerne i TV-serien Baywatch på den tiden, skriver Promek på sin Facebookside. Eilen er en av to katamaraner verftet har levert til Mowi i høst.

MASKINERI

Frydenbø har levert motorpakken. Denne består av to hovedmotorer av type Sabb Iveco N60 ENT M37, som yter 270 hk ved 2800 o/min, girsystem av type HVP83E og en marine aggregatmotor på 15,1 kW. Propellanlegg er levert fra Helseth Motor AS. En thruster på ca. 40 hk er levert fra PMH AS. Styremaskin er fra Sleipner Motor AS.

DEKK

Dekkskran av type MKG HMC 291 HP a6 er levert av Nordkapp Kran AS. Vinsj av type HV400-10T med 10 tonns trekkraft, og capstan av type N300-3000, er leverte fra Tenfjord Industrier AS. Diverse utvendige lyskilder er levert fra Luminell AS. Båten er utstyrt med Viking redningsflåter.

INNREDNING

Det er verftet selv som har stått for innredningen av nybygget. Møblement i innredningen er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. Stoler av type NorSap 1000 i styrehus kommer fra NorSap AS. Ö-Metall (Göteborgs Vattenskärningsteknik) har levert vinduer.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen om bord i Eilen er utført av Elektronor AS, som også har levert alt av 230V-utstyr. Navigasjon-/søke/kommunikasjonsutstyr er levert av Sandblost AS. Dette består blant annet av radar, kartplotter, GPS og ekkolodd fra Raymarine samt kommunikasjon fra Sailor. Lensepumper er levert av Johnson.