Emeraude (05/2018)

I mars ble Emeraude overlevert fra Myklebust Verft AS til franske Euronor. Fiskefartøyet er av NVC 374 WP-design fra Rolls-Royce, og byggenummeret er 395.

Hekktråleren Emeraude har samme Rolls-Royce-design, og har mye av det samme utstyret, som de to trålerne Myklebust har levert til DFFU (Berlin omtalt i MM 01/18 og Cuxhaven omtalt i MM 09/17). Skroget har isklasse ICE 1A*, og driftseffektivitet, lave utslipp samt komfort og sikkerhet for mannskapet har vært viktige kriterier i utviklingen av fartøyet.

FISK OG FERJER

I løpet av 2018 er det ytterligere en tråler og en bløggebåt, samt to elektriske ferjer, i byggeprogrammet til Myklebust Verft. Bløggebåten bygges for joint venture-selskapet Dess Aquaculture og skal leveres i løpet av april i år. Tråleren Kirkella til spanske Pesquera Ancora S.L.U forventes ferdigstilt samme måned. Denne har tilsvarende design som Emeraude. De to ferjene til FosenNamsos Sjø leveres sannsynligvis mot slutten av året.

STOR AKTØR

Kunden er de to familieeide selskapene Compagnie des Pêches Saint-Malo S.A. og SAS Comptoir des Pêches d’Europe du Nord (Euronor). De franske kvotene blir fisket nord i Nordsjøen, vest for Skottland, ved Færøyene, Norskesjøen og Spitsbergen. Selskapet har aktiviteter i både europeiske, asiatiske og afrikanske land, i tillegg til USA. Emeraude blir det fjerde fartøyet i deres flåte.

KLASSE

Emeraude er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, E0, Stern Trawler, Ice 1B (Hull: ICE 1A*), TMON. Fartøyet seiler under fransk flagg. IMO-nummeret er 9799898.

MASKINERI

Rolls-Royce Marine AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av hovedmotoren av type B33:45L6, som yter 3600 kW, propellanlegg av type 102A1/4E-B/P/N-3700, reduksjonsgir av type 850 GHC-SC600, hjelpemotor av type C25:33L9A på 1843 ekW, og tunnelthruster fremme på 640 kW, av type TT1650 AUX CP. Nogva Motorfabrikk AS har levert en hjelpemotor på 540 ekW, av type Scania DI16 90M. Allweiler AS har levert pumpepakke.

DEKK

En dekkskran med 3 tonns kapasitet ved 8 meter samt en servicekran med 4 tonns kapasitet ved 15 meter, er levert av MacGregor Triplex AS. Rolls-Royce har levert tre 49 tonns trålvinsjer, en 45 tonns trommelvinsj, åtte 17 tonns feielinjevinsjer og tre 26 tonns gilsonvinsjer. Dimo AS har levert vinsj, HPU og sylindre. NDT-trålvinsj er levert av Vertikal Service AS. Slippurinn Akureyri ehf. har levert maskineri til fiskeprosessering. Optimar AS har levert fiskefabrikk og cargoheissystem. Tråleutstyr er levert av Rolls-Royce, mens trålblokk er levert av Markussens Metalvarefabrik AS. Motus Engineering AS har levert istråldavit.

INNREDNING

Innredningen er levert av R&M Ship Interior AS. Emeraude er for øvrig innredet for 39 personer. Armatur og rørdeler er levert av Robinet AS. Isopartner AS har levert isolasjonen om bord. Avfallskompaktorsystem av type DT-220PN, er levert av Delitek AS. Mare Safety AS har levert vaskeriutstyr, Fastus ehf har levert løst utstyr til bysse og messe, og John Gjerde AS har levert bysserenner og byssehetter.