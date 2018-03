Emma Kristine (03/2018)

24. januar ble Emma Kristine overlevert fra Grovfjord Mek. Verksted AS til Salaks AS, Salangen. Fartøyet er verftets byggenummer 143.

Servicekatamaranen Emma Kristine er det femte fartøyet Grovfjord Mek. Verksted leverer til Salaks.

KOMFORT OG SIKKERHET

Rederiet har lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet, heter det i et presseskriv fra verftet. Nybygget er rikelig utstyrt, med kraner på 65 og 23,5 tonnmeter, vinsj på 32 tonn samt tre capstaner på henholdsvis fem og tre tonn. Øvrig dekksutrustning er hekkrullenhet med hydrauliske andøvere samt haikjeft og skiveholder på skinne.

FLERE FRA GROVFJORD

Lakseoppdrettsselskapet Salaks har i dag fem matfiskkonsesjoner, og er tildelt en grønn konsesjon. Selskapet har seks lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen og Dyrøy kommune. De har 73 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 9000 tonn per år. Fra før har selskapet fått Bekkebåten, Siri-Elise, Pompel og Pilt levert fra Grovfjord Mek. Verksted.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmotorene og girsystemet. Motorene er av type Scania DI13, og yter 500 hk hver ved 1800 o/min. Gir er av type HC258. Helseth AS har levert propellanlegg, og PMH AS har levert to thrustere samt EPC manøvrering.

DEKK

Bergen Hydraulic AS har levert to kraner på 65 og 23,5 tonnmeter. Vinsj på 32 tonn, hekkrull, haikjeft og skiveholder er levert av SHM Solutions AS. Lorentzen Hydraulikk AS har levert capstaner på tre og fem tonn, og hydrauliske pumper. En høytrykksvasker er levert av Pump Supply AS.

DIVERSE

Innredningsarbeidet er utført av Maritime Innredning Nord AS. Båten er bygget med et romslig rorhus med kontor, pentry og sittegruppe. I tillegg har man et stort dekkshus, som inneholder verksted/tørkerom, tre lugarer hvorav to med dusj/toalett, og stor bysse/messe. Acel har foretatt elektrisk installasjon, mens Larsen Elcom AS har levert elektronisk utstyr.