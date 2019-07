Energy Duchess/Energy Empress (07/2019)

Energy Duchess ble 27. mai overlevert fra Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment til Golden Energy Offshore AS, Ålesund. Søsterskip Energy Empress ble levert 13. mai. Skipene har design av type PX121 H fra Ulstein Design & Solutions AS.

Golden Energy Offshore sine to nye offshorefartøyer er såkalte flerbruks plattform forsyningsskip (MPSV). Energy Duchess er verftets byggenummer 1023, mens Energy Empress har byggenummer 1024.

– Jeg er veldig glad for at vi endelig kan bekrefte at vi nå vil ta levering av disse to fartøyene, med sterk støtte fra våre eksisterende aksjonærer, uttaler konsernsjef Per Ivar Fagervoll i en børsmelding. I utgangspunktet er planen å trade skipene i spotmarkedet gjennom sommersesongen. Det skal også ha kommet tilbud om langsiktige charterkontrakter. Den samlede kjøpssummen ble på 37 millioner dollar, ifølge samme børsmelding.

DÅP

– 28.juni er det dobbeldåp ved De syv søstrene i Geiranger, sier adm. dir. Fagervoll til Maritimt Magasin. Gudmor til Energy Empress er Gunhild Bolle, og gudmor til Energy Duchess er Ingeborg Helene Olsen Wiik. Begge er ansatte i Golden Energy Offshore.

– Turen går fra Ålesund til Geiranger med Energy Empress. Etter dåpen er det buss til Hotel Alexandria i Loen, der det er gallamiddag. Det blir rundt 100 gjester, fra både inn- og utland. Det er ikke hver dag det er dåp av offshoreskip lengre, så dette ser vi frem til, forteller Fagervoll. Han er svært fornøyd med de to fartøyene rederiet har fått levert.

– Ja, dette er to flunkende nye og flotte skip, som vi gleder oss å få ut på markedet.

MULTIBRUK

Dekkskapasitetene er svært høye for denne fartøysklassen, som blir omtalt som mellomstor PSV. Skipene kan utstyres med AHC dekkskran med kapasitet opp til 67 tonn, og de er forberedt for ROV mezzaninedekk. Dermed kan de konfigureres til IMR (Inspection, Maintenance, Repair), ROV-support og enkle undervannsoperasjoner. Fartøyene er klasset med notasjonene FiFi1 og Oil rec, og kan utføre både brannslukkingsoperasjoner og oljegjenvinning. De er bygd i samsvar med IMO-resulosjon MSC.266(84) Code of safety samt MEPC 197(62) Inventory of Hazardous Materials.

NORSK FLAGG?

Fagervoll sier det har vært god interesse for skipene, selv om de er helt nye på markedet.

– Vi har mål om å ha båtene i aktivitet så snart som mulig, og vi er optimistiske i så måte, sier han. Energy-nybyggene har mange lokale og nasjonale underleverandører, noe som har vært viktig for rederiet.

– To nye båter av denne typen er stor stas. Det er også viktige bidrag inn mot leverandører og hele det maritime miljøet. Nå vurderer vi også sterkt å ha NOR-flagg på. Da snakker vi fort en 60 norske stillinger om bord båtene, pluss de organisatoriske stillingene som må til, kan Fagervoll fortelle.

KLASSE

Energy Duchess og Energy Empress er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Fire fighter(I) Offshore service vessel BIS Clean(Design) COMF(V-3) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 HL(2.8) LFL(*) NAUT(OSV(A)) OILREC SF SPS.

MASKINERI

Fartøyene har dieselelektrisk fremdriftssystem, hvor de to azimuth-

propellene er drevet av en elektrisk motor hver. Hovedmotorene er fra Caterpillar, og består av to type 3512C á 1629 kW, og to type 32C á 994 kW. Nødgeneratoren er en Perkins på 110 kW. Kongsberg Maritime har levert to azimuththrustere av type Azipull 85CP som á 1700 kW, og to baugthrustere av type TT 2000 DPN CP á 880 kW.

DEKK

TTS har levert dekkskraner med kapasitet på 3 tonn/18 meter. Anker- og fortøyningsvinsjer samt to titonns capstaner er levert av Hatlapa. Hurtiggående redningsbåt av type Mare 600 FRB er levert fra Mare Safety.

INNREDNING

Skipene er innredet for 30 personer, med 16 enkeltlugarer og syv doble. Det er to ulike dagligrom, der det ene er for ikke-røykere. Ellers finner man både hospital, trimrom, vaskerom, kontor og konferanserom om bord. Turnkey innredning og møblement er levert fra Maritime Montering. Ventilasjonsanlegget er levert av Aeron. System for avfallsbehandling er levert av BFGmek. Vakuum toalettsystem er levert fra Jets. Mare Safety har levert bysseutstyr, mens fra Libra Plast er det levert dører.

ELEKTRONIKK

IAS, PMS og BNWAS er fra Ulstein, mens DP-systemet er fra Kongsberg Maritime. Fra Furuno Norge er det utstyr som radarer av type FAR-3230BB og FAR-3210BB, navigasjon av type GP-150, ekkolodd av type FE-700, AIS av type FA-150, navtex av type NX-700 og VDR av type VD-7000.Vindsensorer er av type WindObserver II fra Gill Instruments. Inmarsat C, SSAS, LRIT, VHF og UHF-radioer kommer fra Sailor og Motorola. EPIRB og SART er av type Jotron.