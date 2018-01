Esvagt Mercator (01/2018)

I november ble Esvagt Mercator overlevert fra Cemre Shipyard, Tyrkia, til Esvagt A/S, Danmark. Fartøyet er verftets byggenummer 48, og det første med Havyards nye 831 SOV-design.

Esvagt Mercator er det første av to vindmølleskip Esvagt har bestilt hos Cemre, og det andre skal være klart innen august 2019. Begge har Havyard 831 SOV-design. Esvagt Mercator skal operere for MHI Vestas i vindmølleparkene Nobelwind og Belwind utenfor Belgia, på en tiårs kontrakt.

I VINDEN

Det er ventet 1000 milliarder kroner i investeringer innen havvind bare i Europa de kommende årene. I tillegg kommer det stadig flere havvindparker i resten av verden, og parkene ligger lenger fra kysten enn før. Dermed trengs spesialiserte serviceskip. Der kommer Havyards nye 831 SOV-design inn, utviklet for å betjene offshore vindmølleparker.

NY NISJE

Vindmølle service-designet Havyard 831 SOV er utviklet i tett samarbeid mellom Havyard Design & Solutions og Esvagt, og retter seg mot en ny nisje for denne type skip, står det i en pressemelding. Før ble vindmøllene betjent av små, hurtiggående båter, som fraktet mannskap og utstyr til og fra land hver dag. Nå blir stadig flere vindmølleparker betjent av større skip der servicepersonellet arbeider og bor om bord i lengre perioder. De entrer vindmøllene enten med landgangen som er installert på moderskipet, eller med mindre båter som sjøsettes fra moderskipet. Dette er en trygg og lønnsom måte å betjene vindmølleparkene på, spesielt de som ligger et stykke fra land, heter det i pressemeldingen.

DÅP

Esvagt Mercator ble døpt 1. desember ved havnen i Oostende, Belgia. MHI Vestas inviterte til dåpsfest, for skipet de skal operere i belgiske vindkraftverk.

KLASSE

Fartøyet er klasset i Bureau Veritas, og seiler under dansk flagg.

MASKINERI

Hovedmotorene og nødgenerator er levert av danske Nordhavn. Thrustere er levert av Brunvoll AS. AFE-drivere og drivere for motorene til azimuththruster, er levert av NES AS.

DEKK

NDM AS har levert dekksmaskineriet. Cargoheiser er levert Mariner og cargokraner er levert av Palfinger. Esvagt har levert MOB av type FRB-15C og Safe Transfer-båter av type STB7B og STB12. Vestdavit AS har levert davit.

INNREDNING

Innredning, diverse møbler samt bysse- og messeutstyr er levert av tyrkiske YSG. IMS AS har levert vanntette skyvedører, mens Libra Plast AS har levert eksterne dører.

ELEKTRONIKK

Generell elektrisk installasjon er foretatt av tyrkiske Betesan. Norwegian Control System AS har levert IAS og PMS, samt komplett bropakke inkludert brodesign, bropulter, navigasjons- og kommunikasjonsutstyr.