Færøy (06/2019)

I april ble Færøy overlevert fra Tersan Shipyard i Tyrkia til Torghatten Nord AS, Tromsø. Hybridferjen er verftets byggenummer 1082. Designet er av type MM125FD LNG fra Multi Maritime AS.

Færøy er den siste av tre LNG-hybridferjer Tersan leverer til Torghatten.

LNG/BATTERI-HYBRID

Torghatten Nord tok over ansvaret for driften av Halhjem-Sandvikvåg 1. januar i år. Sambandet går over Bjørnafjorden mellom Os og Fitjar kommuner. I den forbindelse bestilte rederiet fem nye ferjer, to fra Vard Brevik og tre fra Tersan. Dessverre har det vært tekniske problemer og store forsinkelser på alle. Huftarøy (MM 04/19) og Samnøy (MM 04/19) ble de to første Torghatten fikk overta fra tyrkiske Tersan. Begge ferjene tilfredstiller de strenge klimakravene som ble stilt i anbudskonkurransen, og drives med en kombinasjon av gass og batteri. De fem ferjene har design av type MM125FD LNG, er 134 meter lange, og har plass til 180 personbiler og 550 passasjerer.

TREDJE MEST TRAFIKKERTE

Salongen om bord har store panoramavinduer og tilbyr selvsagt kafevirksomhet. Det er også et eget lekerom for barn. Ferjene er bygget med stort bildekk, som skal sørge for en effektiv og sikker om bord- og ilandkjøring. Dette er spesielt viktig på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, som har stort trafikkgrunnlag og tett ruteproduksjon. Sambandet er det tredje mest trafikkerte i Norge.

KLASSE

Ferja er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, Car Ferry B, GAS FUELED, E0, R3, (nor) Battery (Power).

MASKINERI

Rolls-Royce Marine har levert tre motorer av type Bergen C26:33 L9 på 2350 kW hver. Batteripakken på 1000 kWh kommer fra Corvus. Nogva har levert to generatorer av type Scania DI16 90M Biodiesel, som yter 600 kW hver. Fra Schottel er det levert thrustere med ytelse på 2750 kW av type SRE 560 CP.

DEKK

Både Norsafe AS og Survitec Group Ltd. har bidratt til leveranser av redningsutstyr. Livbåter med utstyr er levert av Norsafe, mens livflåter er levert av Survitec. Dimo AS har levert hydraulisk oljesystem for luker om bord. Adria Winch har levert kombinerte anker-/fortøyningsvinsjer. Lyssystem på dekk og cargorom er levert av Luminell AS og Glamox Aquasignal GMBH.

DIVERSE

Evekueringssystem er levert av Survitec. Beha-Hedo AS står for leveranse av bysseløsninger. IMS AS og Libra Plast AS har levert innvendige dører, mens Baggerød AS har levert eksterne dører.