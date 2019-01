Fay (01/2019)

23. november 2018 ble Fay overlevert fra Stadyard AS til Kenfish II AS, Averøy. Båten har design av type SC21 fra Seacon AS, og er verftets byggenummer 40.



Garn- og linebåten Fay er utviklet i tett samarbeid mellom rederi, verft og designselskap. Resultatet er et svært avansert fartøy, skreddersydd for reder Ken Åke Grahn og hans team og behov. Med nybygget drives det tradisjonelt garnfiske og linefiske etter hvitfisk.



EFFEKTIVT FISKE

Autolinesystem har magasiner for 40.000 krok og tre garnbinger, og legger grunnlaget for et effektivt fiskeri. For å bedre kunne holde på fiskens kvalitet og ferskhet, er det satt inn et RSW (Refrigerated Sea Water)-anlegg på 70 kW i fabrikken. Dette består av to RSW-nedkjølte tanker med forskjellig temperatur. Fisken blir kjølt ned i to omganger, før den blir sløyet.



– HAR DET MESTE

Fay har designbenevnelsen SC21 fra Seacon. – Denne fartøyserien er konsturert for å utnytte lengdebegrensingen i kvotebestemmelsene på 21 meter. Innenfor denne begrensningen har SC21 det meste av det et moderne kystfiskefartøy har. SC21 er konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet, slås det fast på hjemmesiden til designselskapet.

MASKINERI

Verlo AS har levert hovedmotoren, en Yanmar 6EY17W som yter 749 kW ved 1450 o/min. Fra Frydenbø Industri AS finner man to Baudoin generatorsett av type 6W126S. Disse yter 272 kWe hver ved 1500 o/min. Finnøy Gear & Propeller AS har levert propellanlegg av type P50.17.220.4, ø2200 mm, og girsystem av type GXU420FK red. 5,45:1. En SR562 FCP-styremaskin er levert fra Rolls-Royce Marine AS. Båten har to thrustere av type S-150-250-V250 fra MB Hydraulikk AS. En på 120 kW sitter i baugen, mens en annen på 150 kW er akter.



DEKK

Dekkskranene er levert av Dimo AS. Det er snakk om to fra HS Marine, en knekkarmskran av type AK 13 HE4 og en av type AK 7 E1. Hydraulikkaggregat og en ankervinsj av type 1-AV14K2 er levert fra MB Hydraulikk AS.

På hoveddekk er det fabrikk for behandling av fisk. Fabrikken er levert av Stranda Prolog AS. Fryseriet er levert av Kuldeteknisk AS, mens Mustad Autoline AS har levert lineanlegget og fra Nilsen Kulde AS er det levert RSW-system og ismaskin. Net-Op AS har levert sin garnhaler av type 4B-250, og garngreier av type 600-2.



INNREDNING

Bo- og arbeidsmiljø for mannskapet er svært viktig på nye fartøy av denne størrelsen, og Fay er intet unntak. Det er lagt stor vekt på at mannskapet skal trives på jobb. Innredningen er for totalt ti personer, i fire to-manns lugarer og to en-manns lugarer, heter det i en pressemelding. Lugarene har egne dusj/toalett. Komplette innredningsløsninger, som omfatter både paneler, isolering, møbler, styrehusstoler samt bysseløsning og utstyr, er levert av Lido Norway AS. Ventilasjonsanlegget er levert av Isovent AS.



ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er foretatt av Ulvesund Elektro AS. Elektronisk utstyr innen navigasjon, kommunikasjon og fiskeleting samt underholdningsutstyr, er levert av Elmarin AS. Navigasjon- og kommunikasjonsutstyret er levert via Furuno Norge AS.