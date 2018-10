Fjord Viking (10/2018)

Fjord Viking ble 31. august overlevert fra Hvide Sande Shipyard i Danmark, til svenske Scanfjord Mollösund AB. Fartøyet har design av type S-1880-HV fra Solstrand Trading AS.

Scanfjord Mollösund AB har sine lokaler på Mollösund utenfor Göteborg. Selskapet er Sveriges og Nordens største selskap på oppdrett og bearbeiding av blåskjell til markedet i Skandinavia.

BLÅSKJELLBÅT

Norske Solstrand Trading AS har designet båten. De kan opplyse om at Fjord Viking skal benyttes til høsting samt øvrig servicearbeid rundt oppdrett av blåskjell. Fartøyet blir også konstruert med ishud for å kunne gå i isbelagte områder.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Scania DI16, som yter 552 kW ved 1800 o/min. Denne er levert av Nordhavn. Girsystem av type G35FK samt propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. Selective Catalytic Reduction (SCR)-anlegget er levert fra STT Emtec. Fra Granly Diesel er det levert to Cummins Onan-generatorer på 50 kW hver. PMH AS har levert styremaskin av type SG 0,5T.

DIVERSE

Fjord Viking er utstyrt med to kraner av type TMP 1700K, levert av TMP Hydraulik. Vinsjene om bord er levert av MB Hydraulikk AS. Rederiet har selv sørget for levering av to ismaksiner, begge av type Seaice TE 25. Viking Life-Saving Equipment har levert en sikkerhetspakke.