Fjorddronningen (11/2019)

Fjorddronningen ble 15.oktober overlevert fra Oma Baatbyggeri AS til Norled AS, Stavanger. Passasjerkatamaranen er verftets byggenummer 541. Design er av type OMA-CAT 39M.

Fjorddronningen er den første av de tre nye hurtigbåtene som skal gå mellom Harstad, Finnsnes og Tromsø fra 2020. Fartøyet skal settes i drift fra 1. januar 2020. De øvrige to fartøyene skal leveres fra Oma Baatbyggeri henholdsvis i desember 2019 og i mars 2020.

BLANT VERDENS STØRSTE

Norled vant i fjor den store anbudskontrakten for hurtigbåtforbindelsen mellom Harstad og Tromsø fra 2020 til 2030. Med det befestet Norled posisjonen som det klart største hurtigbåtselskapet i Norge, samtidig som selskapet nå er verdens femte største hurtigbåtoperatør.

I løpet av 2018 signerte Oma Baatbyggeri og Norled kontrakter på tre 39 meter lange katamaraner med kapasitet for 296 passasjerer.

Hurtigbåtene skal ha redusert energiforbruk, svært gode sjøegenskaper, lavt støvnivå, høy passasjerkomfort og være godt tilrettelagt for passasjerer med funksjonshemninger.

VIDEREUTVIKLING

– Båttypen er en videreutvikling av de anerkjente Oma passasjerkatamaranene som verftet har levert mange av til forskjellige norske rederier, sier daglig leder Gunnar Jan Oma om de tre hurtigbåtene. Fjorddronningen har en utforming og er utrustet med fremdriftsmaskineri som vil gi ytterlig reduksjon i energi-

forbruk.

– Med dette nybygget bekrefter Oma Baatbyggeri sin ledende posisjon når det gjelder lavt brennoljeforbruk, lav støy og høy passasjerkomfort, heter det i en pressemelding.

MASKINERI

Hovedmotorene er fire MTU 8V 2000 M72, levert av Bostek AS. Nogva Motorfabrikk har levert to John Deere hjelpemotorer på 46 kW hver samt Stamford generatorer. Fremdriften besørges av et vannjetanlegg med fire MJP DBR 500 DD.

DEKK

Rednings- og evakueringsutstyr samt reserveflåte er levert fra Viking Life-Saving Equipment AS. Ankervinsj er levert av MB Hydraulikk AS, davit til MOB-båt er levert av Bergen Hydraulic AS, mens Erling Haug AS har levert anker og kjetting.

INNREDNING

Møbler og passasjerstoler om bord er levert av West Mekan AS. Ventilasjonsanlegg er montert av verftet. SG Bøckmann Glass AS og Ertec har sørget for vinduer og Libra Plast AS for dører.

DIVERSE

Teknisk Bureau AS har foretatt den elektriske installasjonen, i tillegg til installasjon av elektronisk utstyr. Navigasjonsutstyr kommer fra Furuno Norge AS, levert gjennom Vico AS. Ydra AS har levert pumpepakke. Kabel- og rørgjennomføringer er levert av Roxtec.