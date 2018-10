Fob Swath 8 (10/2018)

20. september ble Fob Swath 8 overlevert fra Oma Baatbyggeri AS til Offshire Windservice AS i Danmark. Fartøyet er verftets byggenummer 539.

Fob Swath 8 er et spesialfartøy for transport av servicepersonell til og fra offshore vindmøller. Designbenevnelsen er Special CTV (Crew Transfer Vessel). Nybygget er spesialkonstruert i samarbeid med hovedeieren, som er Odfjell Wind AS i Bergen.

SENKET SKROG

Underskroget til det hurtiggående fartøyet kan senkes 1,5 meter under overflaten (i såkalt Swath Mode). Dermed blir det svært stabilt, noe som gir sikker overføring av personell mellom båt og vindmøller i høy sjøgang. Fob Swath 8 er i arbeid ved vindemølleinstallasjoner i Nordsjøen. Fartøyet er godkjent etter de fleste standarder, det være seg DOC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Achilles, Environmental Policies og GDPR-reguleringer. Passasjerkapasiteten er på opp til 56 personer (vanligvis 36), og toppfarten er på 33 knop. Dersom en av motorene feiler, kan fartøyet likevel fortsette i 27 knop og holde fram med sitt oppdrag.

SIKKER TIL SJØS

Fob Swath er et velkjent navn fra Odfjell Wind AS, og det første fartøyet i serien kom i 2011 (MM 03/11). Swath står for Small Waterline Area Twin Hull. Fra starten skulle dette være fartøy som på tryggeste, sikreste og mest komfortable måte kunne frakte mannskap fra land ut til vindmølleparker til sjøs.

DÅP

Spesialkatamaranen ble døpt 10. september i Leirvik.

KLASSE

Fob Swath 8 er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A HSLC Crew E0 R1(dnk). Fartøyet seiler under dansk flagg.

MASKINERI

Bostek AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av fire MTU-motorer av type 10V2000M72, tilhørende girsystem av type ZF3000 og to hjelpemotorer av type Volvo Penta på 85 kWe hver. Propellanlegg av type DRB 500DD kommer fra MJP Waterjets. MB Hydraulikk AS har levert to thrustere av type S-150-250-V250.

DEKK

Kranen på dekk er levert av Bergen Hydraulic AS, mens ankervinsjen er levert av MB Hydraulikk AS. Viking Life-Saving Equipment AS har levert MES (Marine Evacuation System). Man Over Board Retrieval Systems er levert av Dacon Rescue. Anker og kjetting kommer fra Erling Haug AS.

INNREDNING

Passasjersetene om bord er levert av West Mekan AS. Alu Design AS har levert setene i styrehuset. Verftet selv står for varme- og ventilasjonsanlegget. Utvendige dører er levert av Libra Plast AS, og brannsikre dører er levert av Baggerød AS.

ELEKTRONIKK

Teknisk Bureau AS har sørget for den elektriske installasjonen samt installeringen av elektronisk utstyr. Radarsystem kommer fra Furuno.