Fossekall (11/2018)

I oktober ble Fossekall overlevert fra Folla Maritime Service AS til Håløy Havservice AS, Engenes. Oppdrettsfartøyet er verftets byggenummer 72. Marin Design AS står for designet, som er av type FollaWork 35.

Med Fossekall har servicebåtrederiet Håløy Havservice fått sitt første fartøy fra Folla Maritime Service AS (FMS). Samtidig er nybygget den tiende varianten verftet har bygd av modellen FollaWork 35.

SER FRAM TIL FORTSETTELSEN

– Vi vil takke Håløy Havservice for oppdraget og et godt samarbeid i byggeprosessen. Håløy Havservice har utfordret oss på detaljer og løsninger, og vi håper sluttresultatet står til forventningene, og at dette representerer starten på et langt og godt samarbeid, sier markedssjef i Folla Maritime, Greger Samuelsen, i en pressemelding. Daglig leder i Håløy Havservice, Remi Rønning, følger opp: – Vi synes sluttproduktet ser lovende ut, og vi ser frem til å ta fartøyet i bruk. Vi har opplevd god oppfølging og et godt samarbeid med verftet i byggeprosessen, helt fra kontraktsinngåelse og frem til levering i Harstad.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av en Scania-hovedmotor på 250 hk, gir av type HC168 og et propellanlegg. I tillegg har Sleipner Motor AS levert to thrustere av type SH320.

DEKK

På dekk står det montert en åttetonns Amco Veba-kran, levert fra Truck Tek AS. Capstaner er levert av Tenfjord Industrier AS. LC Production AS har på sin side levert hydraulikkopplegget.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er utført av Elektroservice AS, mens elektronisk utstyr for navigasjon og kommunikasjon er levert av Navy Rørvik AS. Fartøyet er også utrustet med instrumentpanel/konsoller, som er utviklet av FMS i samarbeid med Retronic AS.