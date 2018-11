Frants (11/2018)

21. august ble Frants overlevert fra Proas AS til Thor-Kåre Mork, Nerlandsøy. Sjarken er verftets byggenummer 7, og den er av modelltypen ProWorker 900Mb.

ProWorker 900 Mb og modellen ProWorker 1065 har vist seg å være populære tilskudd til det norske markedet for speedsjarker. Daglig leder i Proas, Roy Endre Håvik, står bak designet av fartøysmodellene. De siste to årene har verftet fra Gursken levert åtte sjarker, og enda finnes det flere i ordreboken. I løpet av sommeren sto to fartøy, Marielle og Frants, ferdig til sine respektive eiere. Båtene er bygget i kompositt.

MASKINERI

Frydenbø Industrier AS har levert hovedmotoren, en seksliters Iveco dieselmotor.

INNREDNING

Innredningsarbeidet er foretatt av verftet selv. Rovde Møbel og Design AS har levert alt av platemøbler. Skipperstol i styrehuset er levert av NorSap AS. Fra Ertec AS er det levert vinduer, og Libra Plast AS har levert utvendige dører. Flåter er levert fra Fosnavåg Notbøteri AS.

ELEKTRONIKK

Verftet gjør det meste selv, men et av unntakene er elektroarbeidet. Tussa Installasjon AS har utført den elektriske installasjonen om bord.