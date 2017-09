Frøy Harvest (09/2017)

20. juli ble Frøy Harvest overlevert fra Sletta Verft AS til Frøy Vest Rederi AS, Deknepollen. Hybridbåten er verftets byggenummer 157. Designet fra Møre Maritime AS, har navnet MachoCat 25.

Frøy Harvest er med sine 25 meter en stor servicebåt for bruk innen oppdrettsnæringen. Med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et moderne dieselelektrisk anlegg, legger fartøyet seg opp til en klar miljøprofil. Verftet fra Mjosundet har en servicebåt til med samme design i ordreboken, som skal leveres til Frøy Akvaressurs i høst. Frøy Harvest gikk rett inn på en kontrakt med Marine Harvest, og skal de neste fem årene ha base på Sunnmøre.

MASKINERI De to elektriske hovedmotorene er av type Siemens, yter 500 hk hver, og er levert av Elmarin AS. Firebladet propellanlegg samt gir av type G35FK, er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. Nogva Motorfabrikk AS har levert en Scania DI16 09 74M dieselgenerator, to Scania DI 09 74M dieselgeneratorer og en John Deere 4045TFM50 havnegenerator. To elektriske sidethrustere, som yter 245 hk hver, er levert av PMH AS.

DEKK Dekkskranene om bord er levert av Bergen Hydraulic AS. Disse er av type Palfinger, en PK150002MB og en PK65002(M). Kran til ROV av type G.SWL 750 kg, samt to capstaner på tre tonn, ankervinsj av type 1-AV-24-K2, presenningsvinsj, fortøyningsvinsjer og slepevinsj, er levert av MB Hydraulikk AS. SHM Solutions AS har levert dekksutstyr, deriblant haikjeft, tauepinner og plateholder.

INNREDNING Komplett innredning, med paneler, isolasjon, våtrom, støp og møbler, er levert av R&M Ship Interior AS. Ventilasjonssystem er levert av Wangsmo AS og Ventistål AS. Holberg Elektro AS har levert klimaanlegg.

ELEKTRONIKK Elektronisk utstyr innen søking, navigasjon og kommunikasjon, er levert av Elmarin AS. Elmarin har også levert alarmsystem, automasjonssystem, hovedtavle, transformatorer og omformere.