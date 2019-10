Frøysund (10/2019)

Frøysund ble 24.september overlevert fra Sletta Verft AS til Frøy Akvaservice AS, Sistranda. Dette er verftets byggenummer 177.

Nye Frøysund har en lengde på 14,90 meter og en bredde på 10,50 meter, og er dermed blant de største nybyggene i aluminium fra Sletta Verft.

KRAFTIG OPPGRADERING

Frøysund er en større og kraftigere utgave av sin forgjenger (som nå får navnet Frøysul). Den er tre meter bredere, en etasje høyere, har større kran, fire enmannslugarer og separat bysse/messe. Større arbeidsdekk, kraftigere dekksutrustning og bedre mannskapsfasiliteter har vært hovedfokus ved utvikling av denne modellen. Nye Frøysund skal som sin forgjenger gå i kontrakt for Salmar Farming, og har som hovedoppgave å sørge for vask, desinfisering, service og resertifisering av oppdrettsmerder.

– Den klart beste båten vi har bygget av denne klassen, mener Kåre Sletta fra Sletta Verft.

FORNYER FLÅTEN

Frøygruppen har et offensivt nybyggprogram på gang. Etter å ha tatt levering av servicekatamaranen Frøysund har selskapene i Frøygruppen ytterligere syvfartøy i bestilling. Blant disse finner man både verdens største brønnbåt, et spesialisert notskiftefartøy, flere dieselelektriske servicefartøy, nye dykkerfartøy, og kraftigere katamaraner for service og notvask. Det neste nybygget som er underveis, er Frøy Stadt, en 20 meters dieselelektrisk servicekatamaran. Også denne bygges ved Sletta Verft, og skal leveres i november.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Fremdrifts-motorene er to Nogva Scania DI 15 på 500 hk hver, girsystemet er av type HC-258, propellanlegget av type N4.260-1125 HS, og de to generatorene er av type Stamford UCM224E1 og Nogva Deere 4045DFM50. PMH AS har levert sidethrusteren.

DEKK

På dekk står det montert en kran av type Palfinger PK65002, levert av Bergen Hydraulic AS. Capstan av type CA-3,0-320 AHB-SM, styrepinner, haikjeft og varpevinsj av type 1-VA-20-AHB-SAI, er levert fra MB Hydraulikk AS.

INNREDNING

Innredning, byggematerialer og møbler i innredningen kommer fra R&M Ship Interior AS, Aure Trelast AS og Nilsson Trelast AS. En sofagruppe i messeområdet er også levert fra R&M. Utvendige dører er levert fra Varde AS, og vinduer er levert fra Ertec AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er komplett utført av Elmarin AS, som også har installert elektronisk utstyr. Bysseutstyr er levert fra Power. Brannslukkingsutstyr kommer fra Erling Haug AS. Aluminium til skrog er levert fra Astrup AS.