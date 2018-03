Gloppefjord/Eidsfjord (03/2018)

Gloppefjord ble overlevert fra tyrkiske Tersan 30. november 2017 til Fjord1 ASA, etterfulgt av Eidsfjord 8. desember samme år. Dette er verftets byggenummer 1073 og 1074. Ferjene er designet av Multi Maritime AS, og designtypen er MM 103FD EL.

Den siste benevnelsen i designtypen, “EL”, hinter om at det ikke er vanlig forbrenningsmotor i de to ferjene. Nybyggene gikk i januar inn i verdens første helelektriske ferjesamband. I løpet av 2018 forventer Fjord1 å ta i bruk ytterligere tre el-ferjer på samband de er ansvarlige for, og alle disse leveres fra Havyard i Leirvik.

LADER OPP PÅ NI MINUTTER

Både Gloppefjord og Eidsfjord trafikkerer Anda-Lote. Ferjesambandet, på E39 i Nordfjord, binder sammen kommunene Gloppen og Eid. Dette er det første sambandet i verden med krav om nullutslipp.

– Overfartstiden på sambandet er ca. ti minutter. Ladetid vil normalt være ca. ni minutter, men der blir også noen turer med ladetid ned mot fem minutter. Både fortøyning og lading er automatisert. Batteriene blir ladet ved hvert kaianløp, forteller Svein Olav Senneset fra prosjekt og nybygg i Fjord1.

AUTOCROSSING

Norge er en ledende aktør innen utviklingen av autonome fartøy, og med Gloppefjord og Eidsfjord har man kommet enda et stykke på vei. Autocross-systemet fra Rolls-Royce kontrollerer skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. Systemet skal sørge for jevnt energiforbruk, gjennom å tilpasse seg vær, vind, strøm og andre forhold. Kapteinen kan ta over føringen, om nødvendig.

VÆRFAST

Opprinnelig skulle de elektriske ferjene tas i bruk fra 1. januar, men grunnet litt lengre byggetid og at tekniske tester tok lengre enn planlagt, ble det forsinkelser. Ikke minst møtte ferjene på røft vær på vei nordover fra Tyrkia. Gloppefjord ankom først, og ble satt i trafikk i uke 4. Da lå søsterfartøyet fremdeles værfast sør for Biscaya, men med håp om å snart kunne sette kursen mot Norge.

SVELEKONTROVERS

Det oppsto en viss oppstandelse, i alle fall lokalt og i sosiale medier, da det ble kjent at nyferjene ikke skulle ha salg av ferskstekte sveler om bord. Fjord1 gikk ut med en beroligende uttalelse i januar:

“Dei tradisjonsrike «Fjord1-svelene» blir å finne om bord som tidlegare. I samarbeid med Minibakeriet på Nordfjordeid sørger Fjord1 for at dei reisande mellom anna får kjøpe dagsferske sveler, smørbrød, kaffi og andre leskedrikkar om bord”, står det på Fjord1 sine hjemmesider. Helt som før blir det dog ikke, da både sveler og annen bevertning selges fra automater.

KLASSE

Gloppefjord og Eidsfjord er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, R4, Car ferry B Battery(Power), NMD Trade Area 1&2, E0(nor). Ferjene seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Florø.

MASKINERI

Siemens har levert systemintegrator på elektrisk anlegg og er leverandør av DC-tavler, ladesystem, generatorer, frekvensomformerer, transformatorer, kontrollsystem, mm. To dieselmotorer til generatorsettet, av type Scania DI16M, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Rolls-Royce Marine AS har levert azimuththrustere av type AZP 085 CP samt thrusterkontrollsystem. Batteripakken om bord, er levert fra PBES Norway AS. De to batteripakkene har en effekt på 520 kWh hver.

INNREDNING

Maritime Montering AS har levert innredning og møbler om bord. NorSap AS har levert stoler i styrehus. Ventilasjonssystem er levert av Aeron AS, varmepumpene kommer fra Teknotherm AS og bysseløsningen er levert fra Beha-Hedo AS.

ELEKTRONIKK

I tillegg har Siemens levert laddesystemene på kaiene, med det tyske selskapet Faiveley Stemmann-Technik som underleverandør. Cavotec Norge har levert vakuumfortøyningsmaskiner av type Moormaster.