Granit (10/2017)

24. august ble Granit overlevert fra Tersan Shipyard, Tyrkia, til Halstensen Granit AS, Bekkjarvik. Design er av type ST-117 fra Skipsteknisk AS. Fryse/fabrikktråleren er verftets byggenummer 1067.

Granit er Norges største hvitfisktråler, og har siden prosjektet ble kjent blitt omtalt som en “supertråler”. Fartøyet er bygget for å produsere frossen fisk, fiskemel og -olje samt proteinkonsentrat på sjø. Trålarrangementet er designet for enkel-, dobbel- og trippeltrål, og i tillegg har man muligheten for å benytte en pelagisk trål. Driftsområdet er under utfordrende sjø- og værforhold i Barentshavet og utenfor kysten av Norge og Grønland. Nybygget erstatter et fartøy med samme navn, bygd i 1989, som ble solgt i 2016.

Tråleren, som har en totalkvote på ni millioner kilo fangst per år, har en avansert foredlingsfabrikk om bord og i tillegg er også en fullskala rekefabrikk installert.

REKETRÅL Granit er konstruert for å kunne trekke tre tråler på en gang. Spredningen av trålene oppnås blant annet ved hjelp av et par tråldører for bunntrål, fra færøyske Vónin. Disse har en størrelse på 16 kvadratmeter, skriver selskapet på sine nettsider. Nybygget er i tillegg utstyrt med tre av selskapets 3200 maskers Vónin 2014-reketrålere. Hver av disse leveres komplett med sorteringsrist, forlengelse, sekk og bunngir. Vónin leverer også en stor mengde reservedeler og utstyr i tillegg til de komplette trålene, kommer det frem på hjemmesiden.

MYE FRISTENDE UTSTYR – Den ser bra ut så langt. Men den er ikke i drift ennå, så eventuelle utfordringer ser vi først når vi skal begynne å fiske og operere. Det er klart at dette er en veldig avansert båt, med mye godt utstyr som er fristende å få prøve ut, sier reder Inge Halstensen til Maritimt Magasin i begynnelsen av september.

REKKER HOVEDDELEN AV KVOTEN Etter levering gikk Granit til Ålesund, for installasjon av trålutstyr. Skipet var også innom Rolls-Royce i Brattvåg, og det ble bunkret hos Bunker Oil, før nybygget gikk til Brødrene Sperre for siste klargjøring før første tur.

– Når man får et bygg fra utlandet, en nesten ferdig båt, gjenstår det alltids noe arbeid med klargjøringen. Båten så langt, har med jobben vi har gjort i etterkant av levering, vært i tråd med det vi forventet. Vi ser frem til å ta den i bruk i slutten av september, sier driftssjef Ola Inge Grønnevet til Maritimt Magasin. Han forteller at rederiet har brukt et leiefartøy mens de har ventet på Granit, så litt av årets kvote er fisket allerede.

– Nøyaktig hvor mye kan jeg ikke si her og nå, men hoveddelen av Granit-kvoten skal være mulig å fiske innen 2017 er omme.

SKRYTER AV VERFTET Bjørn Moldskred, kaptein om bord den nye praktskuta, så frem til å ta den i bruk, da Maritimt Magasin snakket med ham i midten av september.

– Det er klart det er mye avansert teknologi her, men i bunn blir operasjonene de samme. Nå gjør vi oss kjente med fabrikken og resten av utstyret, og vi ser frem mot å ta det i bruk og begynne fisket. Torsk og hyse er det vi går for først. Det blir vel å ligge ute frem til jul skal vi klare kvotene, og det satser vi på. Alle om bord er innstilte på det, forteller Moldskred. Normalt mannskap blir 32 mann, men det er plass til 40.

– Kan hende vil blir en 35-36 på filetturer, og færre når vi er på reker. Men det er ikke bestemt ennå, reker blir ikke før mars/april, sier kapteinen. Han har også vært i teamet som har samarbeidet tett med verftet i Tyrkia.

– Tersan er et behagelig verft, vi har aldri hatt noen problemer der, slik sett. De utfordringene som har vært, har vi løst sammen med dem. Det har vært en kjekk gjeng å jobbe med.

DÅP Nye Granit ble døpt i Bekkjarvik 7. september.

KLASSE Granit er klasset av DNV GL, med følgende notasjoner: +1A1, Ice-1B, ‘’Stern Trawler’’ - E0, Clean Class Tmon, Hull : +1A1 Ice-1A*. Fartøyet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Bergen.

MASKINERI Granit har en komplett fremdriftsløsning fra Wärtsilä Finland Oy. Denne består av en 12V32-hovedmotor, girsystem, vribar propell (CPP), HP-dyse, pakninger og lager. “Wärtsilä 32-motoren gir svært god drivstoffeffektivitet, selv med lavere motorbelastning. Wärtsiläs 2-speed girboks gir mulighet for lavere propellhastighet og optimalisert fremdriftseffektivitet. Dette gir lavere kostnader enn ved bruk av høyhastighets generatorsett”, skriver Wärtsilä i en pressemelding. Hovedmotoren har en maksimaleffekt på 6960 kW. To sett med elektriske hjelpegeneratorer er levert av Yanmar. Disse yter 1180 kW hver ved 900 o/min. En akterthruster på 450 kW og en baugthruster på 750 kW, er levert av Brunvoll AS.

DEKK Dekkskranene er levert av Karmøy Winch AS, mens Rolls-Royce har levert og installert vinsjepakken. Selstad AS er valgt som hovedleverandør av fiskeredskap. I tillegg til leveransen av reketråler, har Vónin levert et par av Vónins 740 maskers bacalaotrålere, som er laget av ekstra sterkt Fortis-nett med lavt drag for fiske av hvitfisk. Fabrikken kommer fra Optimar AS. MOB-båt og davit til denne, er levert av Palfinger.

INNREDNING Maritime Montering AS har levert komplett innredning. Det inkluderer mannskapsmøbler og møbler generelt, skipperstol, gymutstyr, bysseutstyr og vaskeriutstyr. Dører er levert av Libra Plast AS. Delitek AS har levert avfallskompaktor, og Jets AS har levert toalettsystemet.

ELEKTRONIKK Elektronisk utstyr, som navigasjon, kommunikasjon, ekkolodd og sonar, er levert av Marinelektronikk AS. System for internkommunikasjon er levert av Atea AS, og tyrkiske Elkon har levert tavler.