Gyme (09/2018)

Gyme ble 15. juli overlevert fra Moen Marin AS til NCS AS, Silsand. Katamaranen er designet av Marin Design AS, med benevnelse NabCat 1498. Byggenummeret er 189.

Med Gyme har servicebåtrederiet NCS overtatt sin sjuende NabCat fra Moen Marin. Katamaranen er selskapets ellevte servicefartøy, og syv av disse er levert fra samme verft.

VIL VOKSE

– Vår strategi tilsier at vi skal ha vekst, både i antall ansatte og kundeforhold. For å lykkes trenger vi en robust, funksjonell og moderne flåte av servicebåter som kan dekke alle våre kunders behov. Våre erfaringer med arbeidskatamaraner fra Moen Marin er utelukkende gode. Vi snakker om bra utrustede, stabile og gode plattformer å arbeide ut ifra, sier daglig leder leder Daniel Jensen i NCS. Fra basen i Midt-Troms leverer selskapet servicetjenester til havbruksnæringen i Troms og Finnmark. Siden etableringen i 2014 har NCS opplevd en eventyrlig vekst i etterspørselen. Selskapet har om lag 60 ansatte, og har siden høsten 2017 vært drevet som et selvstendig selskap i Frøy-gruppen.

MASKINERI

Båten skilter med en samlet motoreffekt på 1000 hestekrefter, fordelt på to Nogva Scania DI13 71M-motorer. Nogva Motorfabrikk AS har også levert gir av type HC258 samt firebladet vribart propellanlegg og generator på 57 kW. To sidepropeller av type ST45-50 på 50 hk hver, er levert av PMH AS. EPC-manøvrering er også levert av PMH.

DEKK

På dekk er det montert en radiostyrt Palfinger-kran av type PK65002(M) med et maksimalt løftemoment på 65 tonnmeter. To capstaner med kapasitet på tre tonn samt en på åtte tonn, kommer fra Adria Winch.

DIVERSE

Arbeidsfartøyet Gyme er utrustet med systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, samt Aerosol-brannslukking i maskinrom.