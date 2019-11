Hanseatic Inspiration (11/2019)

Hanseatic Inspiration ble i oktober overlevert fra Vard Langsten AS til det tyske rederiet Hapag-Lloyd Cruises. Ekspedisjons-cruiseskipet er verftets bnr. 871, og er av designtype Vard 6 07 fra Vard Design AS.

Nybygget er verftets andre i en serie på tre ekspedisjonscruisefartøy til tyske Hapag-Lloyd Cruises. Fartøyet er et resultat av det nære samarbeidet mellom verft og spesialselskaper i Vard og Fincantieris globale nettverk, samt samarbeidet med kunden Hapag-Lloyd Cruises. Hanseatic Inspiration har DNV GL klasse PC 6, en spesielt høy isklassifisering for passasjerskip. Skipet, som vil operere med et mannskap på ca 175 besetningsmedlemmer, tilbyr 5-stjerners service for sine passasjerer over hele verden. Skipet ble døpt i Hamburg 11. oktober 2019.

SAMSPILL OG SAMARBEID

Flere spesialselskaper har vært involverte, blant annet Fincantieri-selskapet Marine Interiors, og Vards datterselskaper Vard Electro, Vard Accommodation og Vard Piping. Prøveturer ble gjennomført med godt resultat i august. Utrustningsfasen som ble gjennomført ved Vard Langsten, engasjerte ca. 950 høyt kvalifiserte skipsbyggere fra Vard samt lokale og internasjonale samarbeidspartnere.

– Det er en stor glede å overlevere vårt nybygg Hanseatic Inspiration, det andre fartøyet i den nye Hanseatic-serien fra Vard til Hapag-Lloyds Cruises. Det er alltid en opplevelse å se samarbeidet og interaksjonen mellom alle involverte parter i slike avanserte prosjekter; med et løsningsorientert og hardt arbeid av våre ansatte, klasseselskapet DNV GL, og alle våre leverandører, – i et utmerket samspill og samarbeid med vår kunde Hapag-Lloyd Cruises, sier verftsdirektør ved Vard Langsten, Ronny Langset.

UT PÅ TUR

Hanseatic Inspiration, som er 139 meter lang og nær 16.000 bruttotonn, er søsterskipet til Hanseatic Nature som ble levert i april, og Hanseatic Spirit som skal leveres i 2021. Hvert skip er spesielt utviklet for å ta med turister på eksklusive reiser i fjerntliggende områder som Arktis, Antarktis og Amazonas. Nybygget har syv passasjerdekk, med totalt 120 luksuslugarer og en kapasitet på inntil 230 passasjerer. Som på sitt søsterskip, er opplevelser, kvalitet og miljøhensyn høyt prioritert; Fartøyene har egen marina for vannsport, spa og fitnessområder, kombinert med et energieffektivt skrogdesign og teknologi om bord.

REDUSERTE UTSLIPP

Alle skip i den nye ekspedisjonsklassen inkluderer “banebrytende” utstyr og miljøteknologi, for å redusere utslipp av nitrogenoksid med nesten 95 prosent. Alt fra skrogdesign til propellanlegg er uttenkt med tanke på drivstoffbesparelser, heter det i en pressemelding.

GLASSBALKONGER

Skipet er utstyrt med to utvendige glassbalkonger. Det er Brombach + Gess, et spesialistfirma innen glassbindingsteknologi, som står bak planlegging, konstruksjon, produksjon og installasjon av de to balkongene. De er ti meter lange og to meter brede, og har plass til 50 personer. Et hydraulisk system gjør det mulig for mannskapet å trekke balkongene ut under bruk, og trekke dem tilbake igjen hvis bølgene blir høyere enn 1,6 meter ved 14 knop. Hanseatic Inspiration har også elektriske Zodiac-båter samt kajakker, som passasjerene kan benytte på ekspedisjoner.

FASILITETER

Gjestene får mulighet til å bivåne detaljerte presentasjoner av de forskjellige reisemålene. Innleide eksperter på de ulike områdene er tilgjengelig, og man har både LED-skjermer og en 6x1,8 meter touchscreen-vegg, hvor man kan gjøre sine egne forberedelser før ekspedisjonsturene.

KLASSE

Ekspedisjonscruiseskipet til Hapag-Lloyd Cruises er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Passenger ship BIS BWM(T) Clean COMF(V-1) E0 NAUT(NAV) PC(6) Recyclable TMON. Hjemmehavn er Nassau. IMO-nummeret er 9817145.

MASKINERI

Hovedmotorene om bord er av type 8M25E, levert fra Caterpillar Motoren GmbH & Co. Caterpillar har også levert en nødgenerator av type C32. Skipet er videre utstyrt med propeller av type 121 FBP/5-S/P-3600 fra Rolls-Royce AB, tunnelthruster fra Kongsberg Maritime AS og Aalborg-kjeler fra Alfa Laval Oy.

DIVERSE

Thyssenkrupp AS har levert fem personheiser om bord. Hospitalutstyr er levert av Shipmed AS. Shipnor AS har levert diverse møbler i samarbeid med Vard Accommodation AS. R. Stahl Tranberg har levert lanterner, kontroller, søkelys og tyfon, og Allweiler har levert pumper. Skipets rømningsmerkinger er levert fra Prolink International AS.