Hav (08/2019)

Hav ble 27. juni overlevert fra Viknaslipen AS til Odd Kristian Myhre, Vikna. Fartøyet er verftets byggenummer 47. Marin Design AS har designet båten.

Odd Kristian Myhre i Vikna har også tidligere fått bygd båt hos Viknaslipen. Verftets byggenummer 6, Havblomst (MM 06/2008), på 12,98 meter ble satt i drift i 2008, og rederen har vært veldig fornøyd med denne.

– Havblomst har fungert godt, og i samarbeid med Viknaslipen har vi funnet de beste løsningene for Hav. Det er en stor fordel å bygge hos et lokalt verft, og med fleksibiliteten jeg har blitt møtt med hos verft og underleverandører har vi gjort grepene som trengs underveis for at båten skal bli akkurat slik jeg vil ha den, sier Myhre.

BEGGE BÅTER I BRUK

Nye Hav har Marin Designs designbenevnelse MD 36 FV, og er rigget for garnfiske.

– Båten ser veldig bra ut, verft og utstyrsleverandører har gjort en kjempejobb. Nå skal vi bruke den på sommerfiske først, så blir det nordover til Troms når det lir på, sier Myhre til Maritimt Magasin. Sønnen Olav blir skipper på nybygget, mens han selv skal drive videre med Havblomst.

– Olav blir ferdig med utdannelsen i disse dager, og har vært med på å utforme det nye fartøyet fra første dag. Han har vært med på fiske siden han kunne gå, og er allerede en meget erfaren fisker. Vi har én fisker og én lærling med som mannskap i tillegg, forteller Myhre i en pressemelding.

GODE UTSIKTER

Viknaslipen har tre bygg som skal leveres før februar 2020, og har nylig tegnet kontrakt med Havbåra AS, Myre i Vesterålen om bygging av en 19 meter lang fiskebåt, som vil sikre full sysselsetting i hele 2020. Men de har fortsatt rom for flere oppdrag, heter det i pressemeldingen. Viknaslipens årsresultat for 2018 er positivt for første gang på flere år, og verftet er godt rustet for fremtiden.

– Vi vurderer nå bygging av nye haller for produksjon av mindre fartøy og deler for å frigjøre eksisterende haller til produksjon av de større båtene. Alle våre fartøy bygges i sin helhet i våre lokaler i Hansvika, uttaler daglig leder Stig Morten Paulsen.

MASKINERI

Fremdriftssystemet om bord består av en Scania D9 femsylindret rekkemotor på 300 hk, koblet med et Marine Gear 168 C. Drivlinjen er levert av Nogva Motorfabrikk AS. En Sole hjelpemotor er levert av JB Systems AS. PMH AS har levert en sidepropell i baug på 50 hk. Thruster på 30 hk akter og styreanlegg er levert fra Sleipner Motor AS.

DEKK

Fra Damgård Fishing AS er det levert en kran av type TMP 500. Lorentzen Hydraulikk AS har levert ankervinsj på 1000 kg, greiebom og garngreier samt garnhaler med 1200 kilos kapasitet. Viking sikkerhetsutstyr er levert av Moen Industributikk Rørvik AS.

INNREDNING

Skipperstoler er av type 800 fra NorSap AS. Florø Brannservice AS har levert Firepro brannslukking. Vinduer er levert av Ertec AS og dører er levert fra Libra Plast AS.

ELEKTRONIKK

Elcom AS og Navteq AS har stått for henholdsvis elektrisk installasjon, og installasjon av elektronisk utstyr og instrumenter.