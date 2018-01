Heimdall (01/2018)

Heimdall ble 25. oktober overlevert fra Moen Marin AS til Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Indre Kvarøy. Fartøyet er verftets byggenummer 180.

Kurt W. Vadset

kurt@maritimt.com

Ifølge norrøn mytologi voktet Heimdall regnbuebroen Bifrost, mellom Åsgard og Midgard. NabCat-katamaranen Heimdall derimot, er i arbeid på Helgelandskysten, hvor Kvarøy Fiskeoppdrett AS produserer «Simply pure salmon» med det de kaller et så lavt økologisk fotavtrykk som mulig. Fartøyet bistår i produksjonen av miljøvennlig laks.

Da Kvarøy Fiskeoppdrett AS startet i 1976, var det et av Nord-Norges første oppdrettsselskaper. Med maksimalt to prosent laks og 98 prosent vann i merdene, gjør selskapet det godt på miljølaks.

MASKINERI

Maskineriet er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Dette består av de to hovedmotorene som yter 380 hestekrefter hver, gir av type HC168, firebladet propellanlegg, og generator av type Nanni QLS22T på 24 kW. Baugpropell er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk er det montert en radiostyrt kran av type Palfinger 32080(M)D, på solide 32 tonnmeter. En capstan med tre tonns kapasitet og en med fem tonns kapasitet, er levert av Adria Winch.

DIVERSE

Tyco Integrated Fire & Security har levert brannslukking i maskinrom, av type Inergen. Navigasjons- og kommunikasjonsanlegg består av utstyr fra Furuno og Olex. Stortind er også utrustet med et trefaset aggregat med en effekt på 15 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, og to redningsflåter.