Helnessund (02/2018)

Helnessund ble 20. desember 2017 overlevert fra Moen Marin AS til Folden Akva AS, Steigen. Servicefartøyet er verftets byggenummer 170, og design av type NabWork 2398 er av Marin Design AS.

Helnessund ble det andre fartøyet Folden Akva hentet hjem fra Moen Marin i 2017. Katamaranen Brennsund fikk de overlevert i august (MM 10/17).

SKREDDERSYDD

Folden Akva har base i Steigen i Nordland og leverer spesialiserte servicetjenester til oppdrettere i hele Nord-Norge. Deres nye båt har i følge verftet “gode kapasiteter, stor trekkraft og uovertruffen posisjoneringsdyktighet”. Den er også utstyrt med ROV.

– Fartøyet på 24 meter er skreddersydd for operasjoner over store avstander og i krevende farvann. Helnessund er levert med toppmoderne mannskapsfasiliteter og seks singlelugarer. Kran-, vinsj- og slepekapasiteten er også god, forteller markedssjef i Moen Marin, Georg Nesset.

MASKINERI

Hovedmotor er en Caterpillar C32, som yter 1000 hk. Generatorer er en Caterpillar C18 og en C7.1 av samme merke. Gir av type 42FK og propellanlegg av type P50, er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. To thrustere på 250 hk hver, er levert av MB Hydraulikk AS.

DEKK

På dekk er det montert to kraner fra Palfinger, en av type PK90002 og en av type 65002. MB Hydraulikk AS har levert vinsjer på 60 tonn og 10 tonn samt fire capstaner, hvorav to har trekkraft på tre tonn og to på åtte tonn. Hydraulisk sikkerhetsutstyr er levert av SHM Solutions AS, og dette består av hekkrull med hydrauliske tauepinner og haikjeft.

DIVERSE

Navigasjonsutstyr er levert av Navi Rørvik AS. Marin Design AS har levert design og konstruksjonstegninger, samt produksjonsunderlag og stabilitetsberegninger. Helnessund er også utrustet med et KP300-posisjoneringssystem fra PMH AS. Det kan komme godt med, ikke minst i forbindelse med kritiske oppdrag med båtens egen ROV.