Hermann Jr. (03/2019)

Hermann Jr. ble 15. november 2018 overlevert fra Vard Aukra AS til Midt-Norsk Havbruk AS, Rørvik. Oppdrettskatamaranen er verftets byggenummer 888. Design er av type MD CAT 200 SV fra Marin Design AS.

Hermann Jr. er spesialdesignet for oppgaver knyttet til havbruk. Konseptet er et resultat av et tett samarbeid mellom kunde og designer Marin Design, og er utviklet basert på de erfaringer Midt-Norsk Havbruk har tilegnet seg over flere år på merdkanten. Båten har tre lugarer, hvorav to doble og en enkeltmannslugar

I TOPPSJIKTET

Fartøyet har arbeidsområde på Namdalskysten hos Midt-Norsk Havbruk, og blir brukt til flere ulike operasjoner. Torvald Ulsund, som jobber for oppdrettsselskapet med Hermann Jr., sier til Maritimt Magasin at dette er en super arbeidsbåt.

– Hermann Jr. er servicebåt i toppsjiktet i Norge. Kranpakken er stor med tre kraner ifra Effer Marine. Her er to 125 t/m-kraner og en kran på 22 t/m. Det er en stor vinsj på dekk på 40 tonn trekk og tensionkontroll for optimale slepeegenskaper. Trekkraft er på ca 15,5 t. Videre har båten koblingsplateholder som presser 25 tonn, haikjeft (kjettinglås) på 50 tonn og taupinner på 25 tonn. Dette er første båt med ny type taulås, med lås på 20 tonn med veieceller, forteller han. Alt dekksutstyr og hydraulikk er levert av SHM Solutions.

– De er ledende innen dekksutstyr til oppdrettsnæringa, mener Ulsund.

DÅP

Hermann Jr. ble døpt 23. november på ”Midt-Norsk”-bryggen til Midt-Norsk Havbruk i Rørvik. Anna Ceselia Brustad Moe, rådgiver i NHO Trøndelag, er fartøyets gudmor.

MASKINERI

Båten har dieselelektrisk fremdrift og sidepropeller. Alle fremdriftsgeneratorer er plassert i babordskrog med eget tavlerom ved siden av. Generatorene er av type Nogva Scania fra Nogva Motorfabrikk AS, to DI13 og en DI9, med John Deere havneaggregat. Elmarin AS har levert to elektriske thrustere på 150 kW hver. Helseth AS har levert propeller med svingbar dyse.

DEKK

Dekksutstyr og hydraulikk om bord er levert fra SHM Solutions AS. Hermann Jr. har to hydraulisk utskyvbare rekkepinner for låsing av tau, fire capstaner, hvorav en på åtte tonn og resterende på tre tonn.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Vard Electro AS. Dynamisk posisjoneringssystem er levert fra Marin Technologies AS. All annen elektronikk er levert og installert av Elmarin AS, inkludert navigasjonsutstyr fra Furuno Norge med multistrålelodd WASSP.