Horgefjord (09/2018)

Horgefjord ble 28. juni overlevert fra Tersan Shipyard i Tyrkia til Fjord1 ASA. Ferjen er designet av Multi Maritime AS, og har benevnelsen MM 102FE EL. Dette er verftets byggenummer 1076.

Den nye tiden for ferjeskysstrafikken i Hordaland er godt i gang. Møkstrafjord (MM 04/18 ) har vært å se på Austevoll-sambandene siden april, og Husavik (MM 07/18) ble levert i juni. På sensommeren ble Horgefjord satt i drift. Nybygget betjener ruta Krokeide-Hufthamar. De nye fartøyene er elektriske, og det blir også de to neste ferjene til Austevoll-sambandet, som bygges av Havyard og leveres i løpet av året.

LADER VED ANLØP

Ifjor ble det fraktet 715.000 passasjerer på Austevoll-sambandene, og disse kommer nå til å loses elektrisk mellom kaiene. Horgefjord er motor- og utstyrsmessig lik Møkstrafjord, men er ti meter kortere og har en litt annen designbenevnelse. Den nye ferja har plass til 120 personbilenheter og 349 passasjerer. Ladetiden er på rundt ni minutter, og ferjen lades på hvert anløp. “Ladepluggen i tårnet koplar seg automatisk til ferja når den legg til kai og overfører straum som ladar batteria ombord i fartøya”, beskriver nettstedet skyss.no. Ferjen har også vanlig forbrenningsmotor, om batteridriften skulle svikte.

FORBEDRET MATTILBUD

Kioskene om bord skal ha et assortert utvalg varer og forfriskninger, i tråd med Fjord1 sitt Ferdamat-konsept. Kioskene er betjent på dagtid og selvbetjent ellers, slik at passasjerne alltid vil ha tilgang til vareutvalget, skriver skyss.no.

KLASSE

Horgefjord er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, R4, Car Ferry B, Battery (Power), E0 (nor). Hjemmehavn er Florø. IMO-nummeret er 9826964.

MASKINERI

Siemens har levert systemintegrator på elektrisk anlegg og er leverandør av DC-tavler, ladesystem på kaiene, IAS-systemer, generatorer, frekvensomformerer, transformatorer, kontrollsystem, mm. Fire dieselmotorer til generatorsettet, av type Scania DI16M, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Rolls-Royce Marine AS har levert to azimuththrustere av type AZP 085 CP samt thrusterkontrollsystem.

INNREDNING

Maritime Montering AS har levert innredning og møbler om bord. NorSap AS har levert stoler i styrehus. Ventilasjonssystem er levert av Aeron AS, varmepumpene kommer fra Teknotherm AS og bysseløsningen er levert fra Beha-Hedo AS.

DIVERSE

Autocrossing-systemet kommer fra Rolls-Royce. Systemet for automatisk fjordkrysning kontrollerer skipets akselerasjon, retardasjon, fart og rute. Cavotec Norge har levert vakuumfortøyningsmaskiner av type Moormaster.