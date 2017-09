Johan-H/Reiert (09/2017)

I slutten av juni ble Johan-H overlevert fra Viknaslipen AS til Berg Fiskeriselskap AS, Senjahopen. Sjarken er verftets byggenummer 36, og design er av Marin Design AS. Søsterfartøy Reiert, med byggenummer 33, ble også levert i juni.

Johan-H erstatter Berg Fiskeriselskaps gamle fartøy Hans H, og er en av fire sjarker som er bestilt hos Viknaslipen. Det er snakk om tre 11-meters båter, og en 13-metring. Rederiet har satset stort og gjort djerve investeringer, for å fornye flåten sin. I følge folkebladet.no, seiler de nå opp som et av Norges største kystbåtrederier. Reiert og Johan-H har en lastekapasitet på 12-14.000 kilo.

MASKINERI Frydenbø Industri AS har levert dieselhovedmotor av type Deutz BF 6M 1013, som yter 265 hk, og Perkins Marine-aggregat. Finnøy Gear & Propeller har levert gir av type G 18 med to PTO, og trebladet vripropellanlegg med fettsmurt hylse. En sidepropell forut på 50 hk, er levert av PMH AS.

DEKK På dekk har Lorentzen Hydraulikk AS levert linehaler, stampskjerm, dobbel linesetter og garnhaler med 1200 kilos kapasitet. Det er montert en kran av type Amco Veba, levert av Truck Tek AS.

DIVERSE Elektrisk installasjon er utført av Navy Rørvik AS, som også har levert elektronisk utstyr. Sikkerhetsutstyr er levert av RMMC AS.